Il Signor Han, presentazione del libro di Hwang Sŏk-yŏng venerdì 31 al The Spark Hub.

Venerdì 31 marzo, ore 11

Napoli | The Spark Creative Hub

Piazza Bovio, 33

presentazione del libro

Il Signor Han

di

Hwang Sŏk-yŏng

dialogano con l’autore

Andrea De Benedettis e Kim Wiseon

Han Yŏng-dŏk è un giovane e promettente professore del Collegio di Medicina di P’yŏngyang. Allo scoppio della guerra di Corea, nel 1950, viene assegnato all’“Ospedale del Popolo”, dove si trova a lavorare in condizioni molto precarie. La sua posizione è ancora più difficile a causa del suo scarso impegno politico che lo ha reso inviso alle autorità comuniste.

Dopo essere miracolosamente sopravvissuto a un’esecuzione di massa, Han decide di fuggire nel Sud, lasciandosi alle spalle la famiglia. Ad attenderlo sarà un tragico destino di profugo stritolato nelle storture della storia e via via privato della propria identità: non più insegnante, non più medico, non più padre, ma semplicemente “signor Han”.

Hwang Sŏk-yŏng, attraverso le vicende di questo personaggio mutuato dalla figura dello zio materno, rievoca con asciutto realismo l’esperienza della guerra e della prigionia, i traumi della separazione e della persecuzione di una generazione di coreani che ha vissuto sulla propria pelle un’epoca di profonda e insanabile lacerazione.