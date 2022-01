La Feltrinelli, appuntamenti con Titti Marrone e Franco Arminio.

Due importanti appuntamenti in programma nello spazio eventi de laFeltrinelli di piazza dei Martiri:

Giovedì 27 gennaio

ore 18:30

GIORNO DELLA MEMORIA

Titti Marrone presenta il suo nuovo libro Se solo il mio cuore fosse pietra, in uscita il 20 gennaio per Feltrinelli Editore. L’incredibile storia vera del cottage di Lingfield, dove Anna Freud e Alice Goldberger lottano per restituire un’infanzia a venticinque bambini ebrei sopravvissuti ai lager, agli orfanotrofi e ai nascondigli.

L’autrice dialoga con Valeria Parrella. Con una testimonianza di Mario De Simone.

Martedì 01 febbraio

ore 18.00

FRANCO ARMINIO

Abbiate cura di impazzire per un abbraccio.

Franco Arminio presenta Studi sull’amore (Einaudi). Un libro intenso, pieno di luce, del piú antico fra i poeti contemporanei italiani.

Con la sua lingua asciutta e lirica, sacrale e domestica, in cui c’è sempre uno scarto, uno slittamento inatteso, una sottile sensualità, Franco Arminio fotografa il corpo spaventato dalla morte e infiammato dall’amore. Non soltanto l’amore carnale, ma quello che ci conferma di esistere: l’amore per un figlio e per un angolo di paese, l’amore per una strada e per la madre, l’amore per un amico e per chi ci è ancora sconosciuto, al punto da scavare in noi il languore del desiderio.

Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, ma sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato e indossare mascherina Ffp2.