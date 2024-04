La festa della parola. Le fiabe di Giovan Battista Basile, presentazione del libro di Antonella Silvestrini giovedì 4 a iocisto

Giovedì 4 aprile 2024 alle 18, nella Libreria IoCiSto in via Cimarosa 20 – piazzetta Aldo Masullo, verrà presentato il libro di Antonella Silvestrini “La festa della parola. Le fiabe di Giovan Battista Basile” (Edizioni ETS). Converseranno con l’autrice Federica Flocco, scrittrice e giornalista e il prof. Marino Niola, antropologo e scrittore.

Attratta dall’ironia, dall’umorismo e dall’irriverenza di un testo che straborda di colori, di giochi e di invenzioni linguistiche a ogni rigo, Antonella Silvestrini ci offre la sua lettura di cinque fiabe tratte da “Lo cunto de li cunti”, conosciuto anche come il “Pentamerone”, capolavoro postumo di Giovan Battista Basile (1566-1632), letterato di corte e scrittore campano, scritto in una lingua napoletana che celebra la vita nella sua anomalia, nei suoi paradossi, nelle sue contraddizioni e nelle sue pieghe inedite. L’autrice percorre le fiabe di Basile – L’ignorante, I due fratelli, La foresta di agli, Il catenaccio e L’orsa – restituendone il valore e la modernità.

Con la sua brillante analisi linguistica dei “cunti”, Antonella Silvestrini mette in rilievo le trovate e le invenzioni di Basile che sfatano gli stereotipi della sua e anche della nostra epoca: la famiglia obbligante, il timore della vecchiaia, la paura della fine del tempo, la credenza nel destino assegnato e l’invidia sociale. Ne risulta una lettura che ci sorprende a ogni svolta della pagina, ricca di indicazioni per l’avvenire.

“Constatare che l’itinerario è costituito di acquisizioni e non di tappe”, scrive l’autrice, “solleva dal collocarsi in un viaggio ideale e dall’immaginarsi sempre in anticipo o in ritardo rispetto alla meta ideale o alle aspettative sociali, insoddisfatti e rammaricati, con la testa rivolta all’indietro”.

Antonella Silvestrini vive e lavora a Pordenone. Si occupa di psicanalisi e cifrematica, tiene conferenze e corsi di formazione. È presidente dell’associazione la cifra, organizza dibattiti culturali ed eventi artistici. È uno dei curatori del festival Piano City Pordenone. Ha pubblicato articoli e saggi nelle riviste e negli atti dei congressi della casa editrice Spirali.

Federica Flocco, giornalista, scrittrice.

Marino Niola insegna Antropologia dei Simboli e Antropologia della contemporaneità nell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. È editorialista de “la Repubblica”. Sul “Venerdì” di “Repubblica” cura la rubrica “Miti d’oggi”. Autore di numerosi libri e saggi, il più recente dei quali è Mangiare come Dio comanda (con Elisabetta Moro, Einaudi 2023).

Per informazioni telefonare al n. 0815780421, o scrivere a iocistolibreria@gmail.com.