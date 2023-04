L’antro ed altre storie, Davide Tricarico presenta il suo libro mercoledì 26 alla Saletta Guida.

Si presenta mercoledì 26 aprile 2023 alle 18 alla Saletta Guida in via Bisignano 1bis a Napoli “L’antro ed altre storie” di Davide Tricarico per Kairós Edizioni. A dialogare con l’autore, Maurizio Sibilio e Domenico di Marzio, accompagnati dalle letture di Maria Rosaria Riccio. Modera Pino Cotarelli. Saluto dell’editore Giovanni Musella.

Diretta Facebook sul canale Comunicati Cultura.

Una raccolta di racconti che attraversa la sottile linea di confine tra l’amore e il dolore.

L’amore è un sentimento indefinibile. Chi ne viene preso, per quanto ricco il suo vocabolario, non riuscirà mai a trovare parole per descriverlo, tutte gli sembreranno povere. È talmente intenso che può offrire felicità mai raggiunte come dolori profondissimi.

Cinque episodi e un filo conduttore che tiene insieme la trama di ognuno: la solitudine e ciò che lascia un affetto perduto.

“Questo libro è una sorta di condivisione del dolore”, spiega l’autore, “il dolore che si prova di fronte all’irreparabilità di un amore perduto”.

UNO STRALCIO DELL’OPERA

Succede che ora ti trovi su quella linea di confine dietro la quale si trova il tuo passato con lei e – davanti – una strada dritta, lunghissima, infinita come la libertà cui aspiravi.

Nei primi tempi, il desiderio di autonomia riesce a schermarti il vuoto dentro e a farti credere che finalmente è arrivato il momento in cui puoi fare veramente e, di nuovo, tutto. Senza alcuna limitazione. Che, soprattutto, come anni addietro, l’intero spazio della tua vita è solamente tuo. Queste sensazioni, tuttavia, se per un solo istante sono riuscite a dare alla tua libertà un’incredibile sensazione di vastità, finito lo straniamento (ed è questa l’afflizione insanabile) ti accorgi dolorosamente che il tuo tutto era solo lei, disperatamente lei. Che il mondo che tu vivevi era quello dove lei passeggiava, rideva, amava. Erano quegli occhi teneri che giorno dopo giorno hai imparato a dimenticare credendo di possederli per sempre. Eternamente tuoi. Era la sua voce calda, rassicurante, amica che hai cominciato a trovare ripetitiva, monotona e che invece avrebbe continuato a procurarti emozioni se solo ti fossi ricordato che era ancora la sua voce. Della stessa donna che hai amato per anni.

L’AUTORE

Davide Tricarico è nato nel 1947 a Napoli dove esercita la professione di otorinolaringoiatra. La passione per la scrittura risale a quando si divertiva a fare un po’ di cronaca su un giornalino scolastico. Ha continuato al liceo entrando a far parte di una combriccola letteraria dove si tentavano scritture kerouacchiane, accompagnate da uno stile di vita altrettanto alternativo. Per quanto gli è dato sapere, nessuno dei personaggi di quel lontano passato ha proseguito quella via nella quale allora tanto si credeva. Ciascuno ha preferito un’attività meno romantica, forse, ma certamente più proficua. Tra il 2012 e il 2019 compone, per la rivista Scrivere.info una raccolta di dodici poesie. Nel 2014 ha pubblicato con Kairós il romanzo Bagnoli… put your head on my shoulder.

Casa Editrice: Kairós

Autore: Davide Tricarico

Titolo: L’antro ed altre storie

Sottotitolo: L’altra faccia dell’amore

Collana: Narratori

Genere: Romanzo

Pagine: 74

Prezzo: 15,00

Formato: 15×21

Copertina: Brossura con alette

ISBN: 978-88-32297-77-5