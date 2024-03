‘Le Metamorfosi dell’Anima’: presentazione libro a Prosperity martedì 12

Martedì 12 marzo, ore 17:30, presso lo spazio espositivo e di incontri Prosperity – Associazione di promozione sociale, associazione nata contro lo sfruttamento del lavoro minorile in Oriente, sita a Napoli, in via Santa Lucia, 110, si terrà la presentazione del libro di Maria Simonetta De Marinis, ‘Le Metamorfosi dell’Anima’ – Amedeo Modigliani e Pablo Picasso da Montmartre a Napoli’, Sagep Editori.

Con l’autrice intervengono Daniela Marra, critico d’arte, e Chiara Tortorelli, scrittrice.

Reading a cura di Corrado Valletta.