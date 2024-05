Le mie orecchie parlano, Alessandro Coppola presenta il suo libro in Biblioteca Nazionale

La storia raccontata nel libro è un racconto autobiografico che offre uno sguardo intimo sulle sfide e sulle vittorie di Alessandro, un ragazzo il cui coraggio e determinazione hanno ispirato migliaia di ragazzi. Alessandro nasce in una famiglia amorevole, ma la sua vita viene presto segnata dalla diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale.

Nel cuore di questo libro Alessandro condivide la sua incredibile storia di resilienza, affrontando non solo la perdita dell’udito, ma anche la ricerca della sua identità e il superamento degli ostacoli che la vita gli ha presentato. Attraverso le pagine di questo libro, il lettore viene immerso nelle emozioni e nelle esperienze di Alessandro, trovando ispirazione nella sua determinazione e nella sua capacità di trasformare le avversità in opportunità di crescita personale.

Una storia di coraggio, resilienza e speranza che lascia un’impronta indelebile nel cuore di chi legge. Le mie orecchie parlano non è solo un libro per adulti, ma è anche consigliato come modello comportamentale sano a cui anelare, specialmente nel panorama scolastico, dove la riflessione sul rispetto verso l’altro e sulla ricerca della felicità sono spesso trascurate.

Il sostegno e l’ospitalità della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli sono stati pilastri fondamentali nel promuovere la cultura e condividere con il pubblico la storia di Alessandro.

IL LIBRO SARÀ PRESENTATO

Giovedì 16 maggio alle ore 10:30 presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, Sala Manoscritti e Rari, Piazza del Plebiscito, 1, Napoli. Sarà presente l’autore: Alessandro Coppola. Saluti istituzionali: Lucia Marinelli, Direttrice delegata. M. Rosaria Imbriani, Bibliotecaria.

IL LIBRO

Nella primavera del 2003 nasce Alessandro. Il bambino cresce in un clima amorevole e gioioso, tra mamma Maria Pia, papà Umberto e la sorella Erica, ma ben presto le parole della maestra Lucia sembrano mettere a dura prova la serenità familiare: il piccolo sembra non voltarsi quando lei lo chiama. “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave destra e profonda a sinistra”: questa la diagnosi che sembra spazzare ogni residuo di speranza e di leggerezza. Eppure, Alessandro non si arrende e inizia la terapia con entusiasmo e partecipazione. La grinta e la determinazione che contraddistinguono il profilo del bambino caratterizzeranno anche la sua figura di adolescente, che farà tesoro degli ostacoli che si frapporranno tra lui e il suo cammino e che, in seguito a un episodio drammatico, si imbatterà in un’altra dolorosa notizia: diventerà cieco. Nonostante ciò, il protagonista riuscirà in imprese che la maggior parte dei ragazzi della sua età non riescono neanche a immaginare, quasi travalicando i confini dell’impossibile e dimostrando a tutti che “chi vuole può”. Le mie orecchie parlano non è solo un racconto autobiografico, è uno spaccato di sensazioni, paure, emozioni e rinascite, è uno squarcio di vita vera, vissuta, in cui il lettore viene immerso completamente, e grazie a cui chiunque può riconoscere la forza della vita, nonostante tutto.

L’AUTORE

Alessandro Coppola è nato a Napoli il 22 aprile 2003. Si è diplomato al liceo scientifico e da anni insegue il suo sogno di continuare a fare campagne pubblicitarie per Brand di moda e lanciare un messaggio di inclusione esaltando ogni forma diversa di bellezza. Raccontando le sue esperienze, vuole comunicare ai ragazzi che la vita deve essere vissuta al massimo poiché il tempo è il valore più prezioso che esista.