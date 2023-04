Libreria aperta per resistenza, il romanzo d’esordio di Miryam Gison.

Il giorno 8 marzo è uscito, in tutte le librerie, il libro “LIBRERIA APERTA PER RESISTENZA” di Miryam Gison, meravigliosa libraia che, per la prima volta, si è posta “dall’altro lato” diventando autrice, ma soprattutto portavoce di una categoria, fin troppo messa da parte, quella dei librai e degli ultimi presidi di cultura nei quartieri: le librerie.

Questa una breve sinossi:

Una libreria di paese. Un libraio, Antonio. Le bollette da pagare e il sogno che sembra infrangersi davanti a un mondo tecnologico. Ha ancora senso vendere libri nell’era dei BookTok?

Hanno senso gli sforzi nell’organizzare eventi, letture, essere punti di riferimento per una comunità, nell’epoca degli store online? Libreria aperta per resistenza è un manifesto, una storia di sopravvivenza, lo sguardo ai luoghi preziosi che i quartieri, le città, dovrebbero tutelare, invece di piangerne

solo la chiusura.

Info sull’autrice:

Miryam Gison libraia, editrice, bibliotecaria, operatrice culturale, organizzatrice di eventi e ideatrice di Ricomincio dai libri, fiera del libro napoletana, lettrice a voce alta e scrittrice alle prime armi. Insomma, a parte generare figlie, non ha fatto altro che avere un libro in mano. Vive in un mondo di parole e di storie, che racconta a chiunque passi a trovarla nella sua Bottega delle parole; ma in verità ha sempre sognato di diventare una scrittrice, pubblicando un romanzo a 16 anni e riprovandoci ora con questo breve racconto.