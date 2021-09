Libreria The Spark Mondadori, gli appuntamenti della settimana.

Gli eventi settimanali di The Spark Mondadori iniziano questa settimana da mercoledì 29 alle 18, con la presentazione del libro “La quercia di Bruegel” dello scrittore spezzino Alessandro Zaccuri, un romanzo che affonda le sue radici nell’arte, impiegandola non solo come pretesto narrativo ma come metafora della bellezza che dà corpo al racconto.

Un’opera fresca e suadente, della quale, durante la presentazione, Zaccuri parlerà con gli scrittori Nando Vitali e Annella Prisco.

Il primo Ottobre, venerdì, sempre alle 18, sarà la volta di Elisabetta Abignente, docente di letterature comparate nell’Università Federico II di Napoli; l’autrice presenterà il volume “Rami nel tempo” (Donzelli), romanzo “storico” ma anche memoir di ampio respiro, un’ibridazione vincente e efficacissima.

Con l’autrice dialogano i professori Chiara De Caprio e Emanuele Canzaniello, introduce Francesco De Cristofaro.

Gli eventi si terranno nella sede della libreria The Spark Mondadori in piazza Bovio 33 e saranno contingentati come da normative vigenti anti Covid-19. Ricordiamo inoltre che per accedervi sarà necessario esibire il Green Pass.