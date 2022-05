Linea Rossa, collana editoriale dedicata al teatro modero di Edizioni Mea.

Antonio De Rosa ed Edizioni MEA in collaborazione con AvanpostoNumeroZero sono lieti ed onorati di invitarLa alla Conferenza Stampa che si terrà Venerdì 3 Giugno 2022 alle ore 11.30 presso il Teatro Sannazaro, in via Chiaia 157 – Napoli, per annunciare la nascita della Collana Editoriale dedicata interamente al teatro contemporaneo – “Linea Rossa” – di testi teatrali, inediti e non.

Hanno aderito al progetto con sommo entusiasmo Manlio Santanelli con la trilogia: “La sorte dell’ironia”, Vol. nr.1 composta da tre testi inediti “La solitudine si deve fuggire” – “Una domanda di desiderio” – “Un gioco di pazienza”; Egidio Carbone Lucifero, con la trilogia “Monadi al davanzale” in cui spicca lo scritto “La bufaliera”, già testo di studio nelle università di New York e Philadelphia; ; Fortunato Calvino con “Cuore nero” – “La Resistenza negata” – “Vita breve delle farfalle”; Carmine Borrino con la trilogia “L’alienazione del bene”; Roberto Del Gaudio con “Il nobile guardaporte” – “La famiglia Spaventa” – “Terra ‘e nisciuno”; Igor Esposito con la sua ottima riscrittura e adattamento in napoletano del poema di Ludovico Ariosto “L’Orlando saltato” – “El derantero assassino” – “La vita di Pinter”; Roberto Azzurro e Paolo Coletta con “Il giardino delle delizie” – “Stoffa q.b.” – “Scomparire a Tamatave” e altri ancora in corso di definizione.

Ci pregiamo della collaborazione del prof. Mariano D’Amora, docente di Storia del Teatro all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, prezioso aiuto e cooperatore all’interno della collana teatrale.

I disegni di copertina sono dell’artista Alberto Letizia.

Grazie alla disponibilità e alla volontà di Egidio Carbone, il Teatro AvanpostoNumeroZero, ospiterà la presentazione di ogni uscita, sotto forma di messa in scena di uno dei testi di ciascun autore, con tre repliche.

L’iniziativa sarà presentata a tiratura nazionale – Messaggerie Italiane – e poi internazionale.

“Non è un atto con il quale cambiamo o cambieremo il mondo dell’arte o dello spettacolo, ma lanciamo una goccia di bellezza, questo è certo, nel mare dell’inerzia chiamata bruttura, vanità come tutto ciò che intorno spinge. Vogliamo fermamente che i colori dell’anima viva dell’anagramma “ATTORE” – “TEATRO” restino a dar luce, e non essere orme… ma tracce indelebili.”

Antonio De Rosa – Direttore di collana