L’inglese non va in vacanza: i suggerimenti di Novakid sui migliori libri in lingua da leggere sotto l’ombrellone.

Novakid, scuola online d’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni, ha stilato una lista dei migliori libri in inglese da leggere durante l’estate, con i consigli e suggerimenti di Dídac Arnau, pedagogista e consulente educativo di Novakid.

Nei mesi estivi di vacanza è importante che i bambini mantengano la mente attiva per non perdere l’abitudine allo studio e le routine dettate dagli impegni scolastici. La lettura, oltre a un passatempo divertente, è un ottimo metodo non solo per imparare una seconda lingua ma per sprigionare la fantasia e creatività dei più piccoli.

Novakid considera leggere libri in inglese uno strumento efficace per apprendere una lingua straniera che, in parallelo con i propri corsi online, può aiutare gli studenti a imparare nuovi vocaboli ed espressioni, associando ogni parola ai personaggi e immagini presenti nel testo.

Se poi condotta ad alta voce, aiuta ad allenarsi e abituarsi all’ascolto dell’inglese, migliorando l’espressione orale.

Secondo l’esperto Dídac Arnau, per far sì che i più piccoli si immergano nella lettura in una lingua diversa dalla loro (soprattutto durante le vacanze!), è importante conoscere i loro interessi e valutare che tipo di storie siano più stimolanti, valutare il livello di inglese e provare a leggere diverse storie per testare il livello di comprensione e attenzione del piccolo.

Novakid e Dídac Arnau hanno selezionato alcuni libri ideali per l’apprendimento, da leggere insieme sotto l’ombrellone, includendo libri per gusti ed età differenti.

Da zero a due anni

Where is Spot? | PENGUIN

| PENGUIN Ten little fingers and ten little toes | ClarionBooks

| ClarionBooks Good Night everybody | Walker Books

Da tre a cinque anni:

Wild | Flying Eye Books

| Flying Eye Books Guess how much I love you | Candlewick

| Candlewick This book can read your mind | Frances Lincoln Children’s Books

Da cinque a otto anni:

The snail and the whale | puffin

| puffin On Sudden Hill | Simon & Schuster Children’s Books

| Simon & Schuster Children’s Books Mouse Mansion | puffin

| puffin Be More Bernard | Simon & Schuster Children’s Books

Da nove anni in poi:

Matilda | Penguin

| Penguin Geronimo Stilton: The Kingdom of Fantasy | Scholastics

Per i bambini dagli 8 ai 12 anni, Novakid ha recentemente lanciato il suo primo libro in inglese Magic Academy Book, una storia avvincente che trasporterà i piccoli lettori nel lontano medioevo tra draghi, personaggi fantastici, Gremlins e pozioni magiche.

Il libro è in omaggio per tutti gli studenti che si iscriveranno a una lezione di prova gratuita sul sito inserendo il codice promozionale: MAGICBOOK.