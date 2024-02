“Lo Spin doctor”, Luigi Crespi presenta il suo libro martedì 26 al Tennis Club

“Lo Spin doctor” il libro di Luigi Crespi domani, 26 febbraio, a Napoli. L’appuntamento è al Tennis Club di Napoli (viale Anton Dohrn) alle ore 18.



Con l’autore Stefano Caldoro, Lucia Lo Palo e Roberto Fico. Modererà Gaetano Amatruda

Luigi è comunista. Lo è fin da ragazzino, per un pelo è sfuggito al richiamo della lotta armata, nella Milano degli anni Settanta.

Eppure, a metà dei Novanta, quando Silvio Berlusconi lo chiama per chiedergli di aiutarlo a risollevare le sue fortune politiche dopo la caduta del suo primo governo, Luigi non esita, accetta.

Con la sua agenzia di comunicazione Datamedia, diventa il sondaggista ufficiale e un consulente di fiducia del Cavaliere: è lui la mente delle strategie di comunicazione che risolleveranno le sorti di Forza Italia alle elezioni amministrative e poi a quelle europee. È lui l’anima della campagna vittoriosa contro Francesco Rutelli alle elezioni del 2001. È lui la mente dietro al celeberrimo «contratto con gli italiani».

E per un momento, conquistato Palazzo Chigi, sembra che ogni suo sogno possa avverarsi. Ma così come ti ha portato sugli altari, Berlusconi può trascinarti nella polvere, e la caduta è rovinosamente rapida: il sogno di Luigi di costruire il primo grande polo italiano della comunicazione naufraga in un’accusa di bancarotta fraudolenta e tutto sembra perduto.

Non lo è: Crespi si rialza. E tra un ritorno alla politica romana, una nuova avventura nel mondo del cinema e un grande rilancio nella comunicazione aziendale, torna a vincere.



Lo spin doctor è un’autobiografia che si legge come un romanzo. È la storia di un passaggio politico che ha cambiato l’Italia, attraverso il percorso di un uomo che perde se stesso e faticosamente si ritrova. È la parabola di una dialettica che dà forma alla vita di ognuno: lo scontro tra le ambizioni che abbiamo di fronte e i valori che abbiamo dentro.