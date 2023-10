“L’oro del Miglio d’Oro”: il volume per bambini di Paquito Catanzaro e Annalisa Maggio celebra la strada della nobiltà borbonica alle falde del Vesuvio

“L’oro del Miglio d’Oro” è il nuovo libro di narrativa illustrata per bambini edito dalla casa editrice campana Officina Milena (collana Milena Kids).

Il libro, scritto da Paquito Catanzaro e illustrato da Annalisa Maggio, è disponibile in tutte le librerie e store digitali dal 27 Ottobre 2023 e online sul sito della casa editrice https://officinamilena.it/negozio

L’autore, attore e operatore culturale, dopo aver pubblicato romanzi, racconti e saggi per lettori adulti, ha accettato la sfida di scrivere un testo di narrativa per giovanissimi lettori.

Pio, giovane e annoiato ragazzino, aiutato da Massimo Troisi, straordinaria guida turistica locale, a bordo di una bici sgangherata percorre tutto il Miglio d’Oro ovvero il rettilineo che dai quartieri napoletano di San Giovanni a Teduccio e Barra passa per San Giorgio a Cremano fino ad arrivare a Torre del Greco, passando per Portici ed Ercolano.

Un viaggio nella storia, nella cultura e nell’arte di una particolare – e mai troppo valorizzata – area del napoletano definita nel tempo “d’oro” per i giardini ricchi di pometi (arance, limoni e mandarini), per la ricchezza storica e paesaggistica, e per la presenza di splendide ville vesuviane del Settecento.

Una lettura agile, frutto di un linguaggio semplice adatto ai bambini anche alle prime letture, con qualche piccolo twist dialettale.

Bellissime anche le illustrazioni ad acquerello di Annalisa Maggio che ben si sposano alla storia e ai dialoghi.

Tutti i piccoli lettori si appassioneranno al viaggio di Pio alle falde del Vesuvio e scopriranno tesori e magici luoghi vicino casa.

Sinossi: Milleseicento. I metri che compongono un miglio. Se ne aggiungiamo qualcuno in più si copre la distanza tra San Giorgio a Cremano e Torre del Greco. Un percorso dritto che guarda al Vesuvio e che fa godere il profumo del mare.

Questa è la distanza che ricoprirà Pio, un ragazzino di nove anni che, in attesa di andare al mare, scoprirà quanti tesori possano trovarsi a due passi da casa sua.

Un viaggio tra le meraviglie del Miglio d’Oro a bordo di una bicicletta, un po’ datata, appartenuta alla più insolita e spassosa tra le guide turistiche.

Biografia: Paquito Catanzaro: è scrittore, attore e operatore culturale. Ha fondato l’associazione culturale Parole Alate ed è tra gli organizzatori della fiera editoriale Ricomincio dai Libri. Ha pubblicato cinque romanzi, una raccolta di racconti e due saggi sportivi per l’editore Homo Scrivens, esordendo nel 2023 con l’editore Lab DFG. Coordina il blog Il Lettore Medio, realtà che gli permette di leggere centinaia di libri l’anno e di confrontarsi, con dirette e interviste, tanto con gli autori più conosciuti quanto con gli esordienti. Dal 2010 lavora nel circuito delle scuole dell’infanzia dirigendo laboratorio di teatro e di lettura espressiva.

Annalisa Maggio: nata a Vico Equense cresce a Gragnano, il paese della Pasta!

Ha da sempre disegnato, dipinto e illustrato. Dopo il diploma da autodidatta approfondisce tecniche di disegno sempre diverse, prediligendo infine l’acquerello che le permette di poter graduare il colore e le varie sfumature. Oltre all’acquerello utilizza tante altre tecniche tra cui la pittura su tessuti e il digitale, due mondi apparentemente opposti ma che hanno in comune lo stesso fine ovvero rendere magica una storia.