Mercy Merrick, la nuova Maddalenda, presentazione del libro di Wilkie Collins mercoledì 15 alla libreria Mooks Mondadori.

Homo Scrivens è lieta di invitarvi alla prima presentazione di Mercy Merrick. La nuova Maddalena di Wilkie Collins (edito per la collana Edgar) presso la libreria Mooks di Napoli (via Luca Giordano, 73). L’evento si terrà mercoledì 15 giugno alle ore 18:00.

A parlare di questo classico della letteratura: Serena Venditto, curatrice del volume; Rosalia Catapano e Aldo Putignano.

Il libro: Autunno 1870, Mercy Merrick è un’infermiera con un passato terribile, da cui deve costantemente fuggire; Grace Roseberry è la giovane orfana di un colonnello, che sta cercando di raggiungere l’Inghilterra, dove conta di essere assunta presso Lady Janet Roy, lontana parente del padre.

Durante la guerra tra Francia e Germania, per un’assurda coincidenza, il destino dà la possibilità a Mercy di scambiare la sua identità con quella della fortunata Grace. Riuscirà nel suo intento? E quale sarà il prezzo da pagare?

È un romanzo ricco di colpi di scena: avvincente, emozionante, velato dalla irresistibile ironia di Wilkie Collins, uno dei grandi maestri della narrativa ottocentesca.

Pubblicato in Italia per la prima volta nel 1874 da Treves, è un’opera che attendeva di essere ripresa da oltre un secolo ed è qui riproposta in un’edizione estremamente curata e con un prezioso apparato di approfondimento a cura di Serena Venditto.