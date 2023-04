Mixed by Erry, presentazione del libro venerdì 21 al Punk Tank Cafè.

Al Punk Tank Café Venerdì 21 alle ore 19.30 la presentazione del libro “Mixed by Erry” con l’autrice Simona Frasca e i protagonisti i Fratelli Frattasio.

A seguire il Dj Set Electro&Techno di Vulgarbit

La storia dei «re» della contraffazione musicale, ricostruita secondo la vera epopea del falso che ha riempito di musicassette targate «Mixed by Erry» le bancarelle di mezza Italia: i fratelli Frattasio, Enrico, noto a tutti come Erry, Peppe, Angelo e Claudio si raccontano per la prima volta alla giornalista musicale Simona Frasca, docente di etnomusicologia all’Università Federico II di Napoli.