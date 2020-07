Nel bene comune “Villa Fernandes”, per la rassegna “Lib(e)ri al parco”, il debutto assoluto del nuovo romanzo di Antonio Benforte, Lo spazio tra le cose lunedì 6.

Secondo appuntamento per la rassegna “Lib(e)ri al parco”, tra le attività culturali in corso nel bene confiscato “Villa Fernandes” (via Diaz 144, Portici – NA), realizzata in collaborazione con la Mondadori Point di Portici.

Lunedì 6 luglio alle ore 18, ospite del giardino dell’hub creativo nato grazie ad una rete di associazioni e cooperative guidate dalla coop. sociale ONLUS “Seme di Pace” – sarà lo scrittore e giornalista Antonio Benforte e il suo romanzo Lo spazio tra le cose, che indaga sui problemi di coppia e i timori di creare una famiglia nell’era moderna. Il libro è pubblicato da Scrittura & Scritture, casa editrice indipendente delle sorelle Chantal ed Eliana Corrado.

A conversare con l’Autore, Ileana Bonadies, ideatrice del ciclo di incontri dedicato alla lettura, e Antonella Renzullo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.