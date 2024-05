Quanti romance puoi vivere in quattro settimane? Scoprilo dal 9 maggio al 9 giugno

“La gente dice che ciò che conta è vivere, ma io preferisco leggere”, affermava Logan Pearsall Smith. Con l’iniziativa Quanti romance puoi vivere in 4 settimane?, scegliere non è necessario. Dal 9 maggio al 9 giugno, Feltrinelli Librerie invita i lettori a immergersi in storie tanto coinvolgenti ed emozionanti, che sembrerà loro di vivere tra le pagine di un romanzo rosa.

Battezzato come romanzo rosa, riscoperto su TikTok come romance, arricchitosi nel tempo delle varianti dark, paranormal, spicy e fantasy: a questo genere e alle sue mille sfumature è dedicato il ricco palinsesto di appuntamenti e iniziative ospitate dalle Feltrinelli di tutta Italia.

A partire dagli incontri a tu per tu con i padrini e le madrine dell’iniziativa, le tante stelle del BookTok che attraverso i loro canali hanno contribuito a diffondere una nuova cultura del genere, divenendo a loro volta autori e autrici. A Napoli Rokia incontrerà il pubblico e firmerà le copie di “Guilty. Drunk in love” (Salani) alla Feltrinelli di piazza Garibaldi giovedì 16 maggio; il giorno successivo, sempre a piazza Garibaldi, sarà la volta di Selene Piromallo con “The Black Rose vol. 4” (Sperling & Kupfer); si prosegue con Victor Diamandis che presenta “Daylight” (Magazzini Salani) alla Feltrinelli di piazza dei Martiri martedì 21 maggio.

C’è spazio anche per gli autori locali, come Raffaele Di Leva, che a piazza Garibaldi giovedì 30 maggio presenterà “Mi concederesti ancora un ballo?” (Viola Editrice).

Per quanti preferiscono abbandonarsi tra le pagine di un buon libro nel confort della propria stanza, un’ampia proposta bibliografica, in lingua italiana e inglese, per guidare il lettore nella scelta del titolo più emozionante. L’autore giusto sarà il classico Nicholas Sparks o la piccante Julia Queen? La dolce Federica Bosco o l’intramontabile Sophie Kinsella?

Scopri di più e consulta il calendario di tutti gli appuntamenti su feltrinelli.it

