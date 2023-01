Sandro Pertini e la nostalgia di Ponza, presentazione del libro di Antonio De Luca sabato 21 al The Spark Hub.

Antonio De Luca in Sandro Pertini e la nostalgia di Ponza ritorna sui passi di un precedente volumetto su Sandro Pertini e sulla sua presenza da confinato nell’isola per allargare lo sguardo sul personaggio ma anche su altri, che subì una simile sorte. Estende la sua interessante e intrigante prospettiva critica allo stretto rapporto che questi politici del futuro instaurarono con gli abitanti dell’isola, uomini e donne, ad ogni livello, non solo intellettuale ma anche popolare.

La presentazione si terrà sabato 21 gennaio alle ore 17:30 presso la libreria The Spark Creative Hub a Piazza Bovio, 33 (NA). L’autore dialogherà con il prof. Francesco D’Episcopo, la prof.ssa Maria Gargotta e con Marco Demarco, giornalista del Corriere della Sera.

Il libro

E così Ponza si rivela e si impone come “Isola della libertà”, quella stessa libertà, fatta di natura e cultura, che De Luca ha sempre rincorso nella sua vita, come nella sua poesia, nella consapevole indisciplina di gesti e parole, che testimoniano una presenza, segnata dalla passione e dalla libertà dell’essere, oltre ogni confinamento e condizionamento. Le frontiere rappresentano, per uomini liberi e felici, una scommessa, una sfida e l’avventura della vita e della poesia ama fronteggiarle e superarle, come l’Ulisse omerico, come il Capitano di Melville, come il vecchio che si confronta con il mare di Hemingway. Tutto il resto non conta di fronte all’alito e all’ansia del vento, che ti trasporta dove vuoi e dove ti piace vivere, nel segno di un amore, che non teme tempeste e sconfitte.

Dalla Prefazione di Francesco D’Episcopo

L’autore

Antonio De Luca, dopo gli studi classici, a un passo dalla laurea in geologia, lascia la terra per il viaggio. Va a vivere sopra l’isola dei nonni che lo crebbero. Da allora salpa e riapproda sempre a Ponza, ombelico del suo mondo, avamposto del Mediterraneo. È poeta, fotografo, vignaiolo, visionario e viaggiatore. Si definisce un intellettuale anarchico, la sua vita è per un socialismo libertario. Vive e lavora tra Ponza e i Paesi mediterranei. Napoli, Marsiglia, Tangeri, Lisbona sono le sue città di adozione. Ha pubblicato Adespota (Vallecchi, 2012) assieme ad Andrea Simi, Vinea loquens (2013), Il falegname e il partigiano (Ultima spiaggia, 2016), Navigare la rotta (Sandro Teti editore, 2018), Eros (Graus Edizioni, 2022). Nel 2011 ha vinto il premio nazionale di poesia “Esprimere l’inesprimibile” con Rime Fatali.