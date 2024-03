Silence is a gift, presentazione del primo libro fotografico di Carmine Battiloro venerdì 29 a Casa Sanità

Venerdì 29 marzo dalle ore 19.00 a CASA SANITA’ sarà presentato “SILENCE IS A GIFT” il primo libro del fotografo Ciro Battiloro edito da Chose Commune, con testi di Erri De Luca.

L’autore sceglie la Sanità come primo luogo dove presentare il suo lavoro, con l’intento di rendere omaggio al quartiere grazie al quale ha formato la sua ricerca fotografica antropologica, vivendo a stretto contatto l’intimità dei legami, la forza esistenziale, un racconto di vite che abitano luoghi e che si fanno parola attraverso il suo obiettivo.

Rione Sanità (Napoli), Santa Lucia (Cosenza), Torre del Greco. Ci sono luoghi del Sud Italia che portano sui muri e sulla carne dei loro abitanti cicatrici di ferite insanabili. In quelle ferite risiede la memoria storica e il volto reale delle persone. I loro nomi sono Alfonso, Elena, Marco, Stefania, solo per citarne alcuni. Alcuni provengono dagli stessi quartieri e si conoscono, altri no. Ma hanno tutti una cosa in comune: hanno incontrato Ciro Battiloro, che li ha seguiti nell’intimità della loro casa, con la sua macchina fotografica e con il suo cuore. Ha ritratto la loro vita quotidiana prendendone parte. Mai un intruso, Ciro Battiloro è un amico, un fratello e un confidente. Non si concentra sulla marginalità, quanto piuttosto sulla straordinaria vitalità. Ha visto nascere nuove vite, bambini diventare adolescenti e poi genitori a loro volta. Ha anche dovuto dire addio. Silence is a Gift parla di amore e solitudine, vita e morte, dolore e gioia, ma soprattutto di intimità e resistenza.

Biografia

CIRO BATTILORO (Torre del Greco, 1984) è un fotografo italiano con base a Napoli. Ha studiato filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II. Il suo lavoro è un’analisi complessiva sull’essere umano, usa un approccio molto intimo e attraverso la vita di tutti i giorni discute di tematiche sociali più ampie. In particolare la sua ricerca degli ultimi anni si è concentrata su alcuni quartieri del sud Italia (Rione Sanità a Napoli, Quartiere Santa Lucia, Cosenza). Nel 2015 è stato selezionato per la 2a edizione di LAB, Laboratorio Irregolare curato da Antonio Biasiucci, è stato selezionato per le residenze artistiche Bocs Art – International Artistic Residences, Up-Urban people,Tremplin Jeunes talent. I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse riviste e sono stati esposti in diversi musei / gallerie e festival in Italia e all’estero: Galleria Lia Rumma, Galleria del Cembalo, SMMAVE Centro per l’Arte Contemporanea, Galerie vom Zufall und vom Glück,Festival Planches Contact, Festival de foto MAP Tolosa, In Cadaques, Helsinki Photo Festival, Cortona on the Move Festival, IMP Festival-Mese Internazionale del Fotogiornalismo…. I suoi lavori hanno ricevuto ricevuto diversi riconoscimenti: Prix du Pubblic Tremplin Jeunes Talent, Grand Prix MAP, Menzione d’Onore Grand Prix Face a La mer, 3° premio Premio Canon Giovani, Premio Voglino-Young Talent.

Casa Sanità

Casa Sanità è lo spazio in cui si svolgono le attività di “Casa Sanità memorie nel futuro” il progetto, vincitore del bando “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” (indetto nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) , a cui ha partecipato Napoli inVita – Associazione di Promozione Sociale e che ha ricevuto il finanziamento con i Fondi europei gestiti dalla stessa Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Giovanili. Il principale obiettivo progettuale realizzato è stato creare un luogo fisico (nel cuore del Rione Sanità di Napoli) e virtuale (un sito/dominio web) per la raccolta, documentazione e diffusione della memoria e storia locale. Per raggiungere questo obiettivo è stato organizzato un ciclo di laboratori finalizzato a formare un gruppo di giovani (under 35) come “narratori di comunità”. Casa Sanità è dunque è divenuto la sede operativa di Napoli inVita ed è utilizzato anche per svolgere le altre attività dell’Associazione, di volta in volta, realizzate anche per offrire occasioni alternative di incontro alla comunità locale, come la presentazione di libri, mostre d’arte o eventi musicali. Questo spazio a disposizione di chiunque voglia partecipare è stato, più semplicemente, chiamato “Casa Sanità”.

CHOSE COMMUNE è una casa editrice indipendente di Marsiglia diretta da Cecile Poimboeuf-Koizumi e Vasantha Yogananthan. Cura , produce e edita libri d’artista.