“Sta scrivendo…”, Stefano Piccirillo presenta il suo libro insieme ai suoi amici sabato 9 al Teatro Diana

Doppio appuntamento ,a Salerno e poi a Napoli ,per lo scrittore ,nonché speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo .

Sabato 2 marzo alle ore 19.00,presso la libreria “Imagine’s Book” ,al Corso Garibaldi di Salerno, la attesa presentazione del suo nuovo libro “Sta scrivendo…”( ed. Guida) che sta riscuotendo un meritato successo, per il suo stile ,passionale, ironico, un po’ sognante, che nel libro esce fuori sin dalla prima pagina,e che ha permesso a Stefano di mettere su carta le sue sensazioni di un amore desiderato e di fatto atteso . La storia di Chicco e Luna, due mondi diversi, due poli opposti. Un famoso conduttore televisivo preso dal suo successo, dall’ambiente lavorativo che lo esalta e lo distrugge allo stesso tempo, nessuna relazione importante, molti conoscenti e nessun amico. Luna è semplicità, rapporti sani, amici e valori impressi nel suo dna. Lavora senza la luce dei riflettori, va a messa tutte le settimane. Cosa hanno in comune i due protagonisti? Vivono nella stessa zona, entrano ed escono dagli stessi posti e strade senza mai incrociarsi. La sensibilità, che avverte ogni movimento e situazione vissuta da uno sconosciuto ma che entra nelle loro vite a suon di vibrazioni, cambi di umore non giustificati ed emozioni sconosciute.

Ma Stefano Piccirillo ha voluto anche rendere omaggio ai tanti suoi amici che in quarant’anni di radio gli sono stati vicini, ed hanno condiviso con lui momenti di gioia, di passioni,di musica e di radio.L’appuntamento ,fortemente voluto dallo speaker ,è per sabato 9 marzo ,presso il Teatro Diana di Napoli ,alle ore 11.30 ,dove incontrerà i suoi amici ed i tanti suoi ascoltatori, per condividere questi quarant’anni di radio, di libri ,ma soprattutto per dire loro un semplice, sincero e commosso “ Grazie!”