T’amo mio scoglio. Album Procidano, Giuseppina De Rienzo presenta il suo libro giovedì 5 al Gran Caffè Gambrinus

Giovedì 5 ottobre, alle 18.00, il Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2, ospita la presentazione del libro “T’amo mio scoglio. Album Procidano” scritto da Giuseppina De Rienzo e pubblicato da Rogiosi Editore. Insieme all’autrice, interverranno il giornalista e saggista Generoso Picone, la professoressa di pedagogia sperimentale all’Università Suor Orsola Benincasa Nadia Carlomagno e l’artista, docente di creatività visiva all’Accademia di Belle Arti di Napoli e nei licei d’arte Libero De Cunzo. Il lavoro editoriale di Giuseppina De Rienzo è una raccolta di articoli che raccontano Procida nell’anno in cui è Capitale Italiana della Cultura.

IL LIBRO

L’isola, archetipo dello spazio immaginario, rappresenta il non conosciuto, l’estraneo, il diverso, e anche il suo opposto, quindi purezza, bellezza, libertà. La convinzione di Romolo Runcini, sociologo della Letteratura, non a caso gli farà scegliere Procida come il luogo che meglio incarna il concetto di fantastico: figura dimezzata tra apparenza e essenza, capace di ritualizzare situazioni ed eventi per riportarli ai codici dell’antica conoscenza sapienzale. Un’uguale fede ha accompagnato Giuseppina De Rienzo in un appassionato viaggio dentro quella lingua di terra, per immergersi e perdersi nelle sue storie.

L’AUTRICE

Selezionata al Premio Strega con due tra i suoi romanzi “Passo d’ombre” (Avagliano) e “Vico del fico al Purgatorio” (Manni), Giuseppina Di Rienzo, napoletana, laureata in Lingua e Letteratura Inglese all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, ha pubblicato racconti, articoli e saggi per raccolte, quotidiani e periodici.