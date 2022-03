Ve lo stavo dicendo, Ottavio Buonomo presenta il suo libro al Teatro Italia di Acerra domenica 20.

“Vi stavo dicendo” è il titolo del nuovo libro di Ottavio Buonomo e già il sottotitolo ci introduce alla lettura: Ricordi, aneddoti e tanto Teatro. Un libro in cui l’attore/autore si diverte a percorrere con ironia parti della carriera tra teatro, cinema, musica e televisione. La prossima stagione teatrale sarà la ventesima consecutiva per l’artista che decide con questa nuova opera, di farsi conoscere meglio. “Non è un’autobiografia”, ci tiene più volte a precisare l’autore “ma un viaggio emozionante in quello che è il mio percorso nel mondo dell’arte, di cui è necessario ricordare anche gli insuccessi. Narro ad un amico, è una chiacchierata tra amici, molti dei quali mi hanno appena conosciuto”.

Nel libro l’autore parte dal 1985, anno della sua nascita. E’ nato “nel mezzo”, poco prima dell’ora di pranzo. L’unica ora in cui gli sarebbe piaciuto nascere. E si parte da Totò. E poi questo spettacolo da leggere ci conduce agli esordi, poi i debutti importanti, dalla gavetta agli spettacoli con Enrico Montesano, da una notte ad Orvieto per girare la scena di un film con Daniela Albertini alle tantissime e belle collaborazioni con artisti come Alvaro Vitali, Rosaria De Cicco, Corrado Taranto, Giovanna Nocetti. Nei capitoli si parla di una chiacchierata in camerino con Mariangela Melato, di Paolo Poli, di Teddy Reno che disse ad Ottavio “Chiamami Ferruccio! Per il mondo sono Teddy Reno, per gli amici sono Ferruccio”.

E si parla di spettacoli, delle canzoni con Maria Aprile, della “canzone di Facebook”.

La prefazione del libro è di Andrea Di Nardo, ingegnere del suono, amico dell’autore da “venticinque, ventisei anni”.

Il libro sarà presentato al pubblico il 20 marzo 2022 al Teatro Italia di Acerra. Relatori saranno Pasquale Forni (dottore commercialista, autore), Michelangelo Riemma (dirigente scolastico del Liceo Classico e delle Scienze Umane “Francesco Durante” di Frattamaggiore – Na, autore) e Carmosina Siciliani (docente di religione cattolica). Introduce Elena Fergola, direttrice del Teatro Italia di Acerra. Sono previsti gli interventi di Marco Bartiromo (editore de Le Parche edizioni che ha pubblicato il libro) e Bianca Stan (psicologa). Modera Andrea Di Nardo. Invitati esponenti della politica, dello spettacolo, dell’editoria.

Ed Ottavio, prima del consueto firmacopie, farà un minishow per il pubblico. La scaletta però è ancora segreta. L’appuntamento è per le ore 18.30.

Anna Manna