Verità, giustizia e libertà, presentazione del libro di Stefano Esposito mercoledì 21 alla Mondadori Bookstore di Pozzuoli

Si terrà mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 18.00 presso la libreria “Mondadori Bookstore – Phelgraea Socialbookbar” in Piazza della Repubblica 114-116 a Pozzuoli, la presentazione del libro: “Verità, giustizia e libertà” vincitore del premio per meriti letterari della biennale d’arte contemporanea di Procida capitale della cultura 2022, scritto dall’autore Stefano Esposito, edito Edizioni MEA.

A moderare l’incontro sarà Anna Calì, scrittrice e blogger. Dopo i suoi precedenti lavori editoriali, due favole per bambini (“La Terra dei giochi” e “Super Luce”), dopo il romanzo “La matematica del metafisico”, vincitore della Quinta edizione del Premio Internazionale Giornalistico “Campania Terra Felix 2021”, lo scrittore, autore anche della poesia “A mani giunte”, dedicata a sua figlia Sara e vittoriosa nel premio Sipes, decide di cimentarsi nella stesura di un giallo, egregiamente riuscito. E a distanza di un anno dall’uscita del suo ultimo romanzo, lo scrittore decide di aprire il suo cuore e i suoi pensieri al pubblico puteolano e non solo. Un giallo ambientato nella città di Napoli, terra natia dello stesso e nella quale vede una forte fonte d’ispirazione. Uno strano omicidio intreccia le vite di un giovane praticante avvocato, un parroco e un ufficiale dei Carabinieri. I loro trascorsi, le loro ambizioni e i loro valori s’intersecano in un romanzo che prende vita tra i quartieri spagnoli, Chiaia e la Sanità, il cuore pulsante della città partenopea.

Tra i suoi ultimi lavori presenti: il CalendArte, un calendario senza tempo con i suoi versi e le illustrazioni di Lilliana Comes artista visionaria di caratura internazionale. In occasione della conquista del terzo tricolore, ha dedicato dei versi, che risiedono nella poesia: “ ‘O scudetto” interpretata da Franco Simeri e “Se fosse la fine del mondo” recitata da Rosario Copioso. Ora, Stefano Esposito partecipa al premio Troisi 2023 con una sceneggiatura comica dal titolo “ ‘O spassatiempo”. I ricavati di entrambi i romanzi “la matematica del metafisico” e “Verità, giustizia e libertà” saranno devoluti in beneficenza. Il primo a Don Luigi Pugliese per la missione a Manila nelle Filippine e l’ultimo, alla OPEN OdV che si occupa di oncologia pediatrica.