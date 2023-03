A.O.U. Vanvitelli e ASL Napoli 1 Centro unite nella lotta all’endometriosi. Martedì 28 marzo ambulatori aperti per visite e consulenze gratuite.

Visite gratuite e consulenze specialistiche per sostenere le donne nella diagnosi e nella cura dell’endometriosi. Nella giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini su questa patologia (martedì 28 marzo), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli e l’ASL Napoli 1 Centro saranno unite in un open day che prenderà vita in tre diverse strutture: l’ambulatorio del Dolore pelvico cronico ed Endometriosi (U.O.C. di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione) della Vanvitelli in Largo Madonna delle Grazie, l’ambulatorio di Ginecologia dell’Ospedale del Mare di Ponticelli e l’ambulatorio di Ginecologia dell’Ospedale San Paolo di via Terracina. Gli ambulatori, dotati di tutte le tecnologie necessarie alla diagnosi dell’endometriosi, saranno aperti dalle 10.00 alle 13.00, senza la necessità di prenotarsi, né di pagare il ticket.

Inoltre (alle 12.00) presso la Ginecologia dell’A.O.U. Vanvitelli, si terrà un incontro al quale prenderanno parte anche i responsabili della ginecologia territoriale e consultoriale, con l’obiettivo di prospettare quella rete assistenziale cosi necessaria a contrastare l’endometriosi. L’incontro sarà pertanto l’occasione per condividere e creare una maggiore consapevolezza sui percorsi assistenziali integrati territorio-centro di II livello fruibili dalle donne.