ABIO Napoli: 60 nuovi volontari e 80 tirocinanti per donare sorrisi ai bambini in ospedale

Sessanta nuovi volontari e ottanta nuovi tirocinanti ABIO Napoli pronti a portare gioia e sostegno ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Napoli e provincia. Grazie al 41° corso di formazione, conclusosi sabato 4 maggio con successo, l’associazione ha ampliato il suo team formato da circa 300 volontari, incrementando di ben 40 ore settimanali le attività di gioco, ascolto e supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Un traguardo importante per l’Associazione per il Bambino In Ospedale, raggiunto nonostante i dati ISTAT che evidenziano uno scoraggiante calo del numero di volontari in Italia di oltre il 15% nel 2021 rispetto al 2015.

Il corso di formazione, tenuto sia da formatori interni all’associazione che da professionisti esterni come medici, psicologi e infermieri, ha fornito ai futuri volontari le competenze necessarie e la giusta consapevolezza per affrontare al meglio il loro compito in reparto.

Da 24 anni, ABIO Napoli è presente in 10 ospedali del territorio partenopeo per rendere l’esperienza ospedaliera meno traumatica e più serena. Attraverso il gioco, l’ascolto e l’allestimento di spazi colorati e accoglienti, i volontari ABIO contribuiscono a umanizzare i reparti pediatrici, donando ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un sorriso e un supporto prezioso.

«Come tutti i volontari ABIO, anche io dedico tre ore a settimana per fare il mio turno in reparto. Il momento più difficile è quando i bambini ci chiedono “domani venite?” e dobbiamo rispondere negativamente. Purtroppo, la pandemia e il lungo periodo di lontananza dai reparti hanno causato una drastica riduzione del numero di volontari e di conseguenza si sono ridotti anche i turni che riusciamo a garantire. Il mio più grande desiderio, condiviso da tutti i volontari ABIO, è poter rispondere sempre “sì” a questa domanda” – sottolinea Maria Rosaria Barone, responsabile settore formazione e volontariato – “Per questo motivo, la formazione di nuovi volontari è per noi un aspetto fondamentale. Sono davvero felice che questo corso abbia formato così tante persone desiderose di dedicare parte del loro tempo per sostenere i bambini, gli adolescenti ricoverati e le loro famiglie».

L’ingresso dei nuovi volontari rappresenta un passo importante per ABIO Napoli, ma l’associazione non si ferma qui. L’obiettivo è quello di riuscire a formare sempre più volontari per ampliare ulteriormente la presenza nei reparti pediatrici e offrire a tutti i bambini la possibilità di giocare anche in ospedale.

Sul sito www.abionapoli.org/diventa-volontario/ è possibile compilare un modulo per chiedere di essere ammesso al prossimo corso di formazione che si terrà in autunno.