ABIO Napoli apre le porte a nuovi volontari con il 41° Corso di Formazione

ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, è un’associazione di volontariato che da 24 anni si occupa di sostenere e accogliere i bambini, gli adolescenti ricoverati e le loro famiglie. L’obiettivo dell’associazione è rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione attraverso il gioco, l’ascolto e l’allestimento di reparti accoglienti e colorati.

Il 6 aprile a Napoli partirà il 41° Corso di Formazione ABIO: un’occasione imperdibile per diventare volontario e donare sorrisi ai bambini, agli adolescenti ricoverati in ospedale e alle loro famiglie.

In questo momento ABIO Napoli ha bisogno di incrementare il numero dei volontari per riuscire a essere presente ogni giorno nei 18 reparti di pediatria in cui è attivo il servizio di volontariato ABIO.

In particolare l’Associazione cerca volontari disponibili a coprire un turno di 3 ore a settimana nella fascia oraria mattutina (dal lunedì al venerdì) presso il Day Surgery dell’Ospedale Pausilipon. Per questo motivo 20 dei 120 posti disponibili per il corso saranno riservati a chi ha la possibilità di coprire questi turni infrasettimanali.

I restanti 100 serviranno a coprire le esigenze degli altri Ospedali di Napoli e provincia in cui è attivo il servizio di volontariato ABIO.

Per candidarsi al 41° Corso di Formazione ABIO è necessario compilare il modulo online sul sito www.abionapoli.org/diventa-volontario/

È importante controllare periodicamente la casella di posta elettronica (anche lo spam) per non perdere comunicazioni importanti relative al corso.

Per ricevere maggiori informazioni sul corso o sulle attività di ABIO Napoli, non esitare a contattare l’Associazione al numero 3492177673.

Aiutaci a portare un sorriso in ospedale! Diventa volontario ABIO!