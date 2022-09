Claudia Musaj: la regina del body Massage arriva a Napoli lunedì 12 al Millennium Gold Hotel.

Si terrà lunedì 12 settembre presso la splendida location del MILLENIUM GOLD HOTEL****di Napoli (Via Comandante Umberto Maddalena, 192) il primo corso nella città partenopea di Body Massage a cura della Maestra Claudia Musaj promosso dalla MinMal Accademy.

La maestra Musaj è ormai un volto noto del settore benessere, da anni opera nelle più prestigiose strutture italiane e svizzere, dove è considerata la regina del body Massage.

Arriva così per la prima volta a Napoli il rivoluzionario protocollo di lavoro creato dalla master Claudia Musaj, fondatrice del metodo Musaj.

Il Corso TEORICO E PRATICO Body Massage Remodelling è stato creato per fornire una formazione specifica nel Massaggio Modellante Professionale.

Attraverso l’utilizzo dei principi attivi di MiniMal Trilogy Body, in combinazione a innovative manovre manuali è possibile agire a livello cutaneo e sottocutaneo, ottenendo risultati efficaci per contrastare ed eliminare i più comuni inestetismi, come cellulite e ritenzione idrica.

Albanese di nascita, ma italiana d’adozione. Vive nel bel paese dal 1998 dove è approdata via mare, come tanti purtroppo, alla ricerca di un futuro migliore.

In questi anni in Italia ha lavorato sodo e si è dedicata allo studio prima in Sicilia dove si è formata per diventare operatrice olistica presso l’accademia messinese ADAP e poi a Varese dove si è trasferita nel 2013.

Briosa, energica è piena di voglia di mettersi costantemente alla prova, ha continuato a studiare, non si è mai fermata, frequentando corsi di formazione professionale con i migliori maestri del settore prima con Antonio Cerrone e poi con Stefano Serra.

Nel maggio 2019 ha aperto un piccolo studio olistico, Benessere Musaj, un gioiellino nella cittadina di Varese.

Nel 2020 entra nello staff dell’area benessere di Casa Sanremo a cura del Maestro Serra conseguendo il master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”, e poco dopo in piena pandemia inaugura il suo secondo centro benessere. Questa volta però, non più in Italia, ma in Svizzera nella splendida e prestigiosa città di Lugano.

A distanza di poco meno di due anni il salone svizzero è cresciuto con forza diventando un punto di riferimento per la città e un modello da seguire per i professionisti del settore.

Nel 2022 torna nella città dei fiori in veste di Tutor e quest’anno calcherà di nuovo la passerella sanremese, ma con una nuova veste: quella di docente.

Negli anni la Musaj ha arricchito le sue competenze, acquisendo nuove tecniche ed eleborando dei metodi innovativi di massaggio. Fautrice del bamboo massage, in tempi recenti ha concentrato le sue forze sui trattamenti rimodellanti fondando il metodo Musaj, un metodo ormai riconosciuto a livello nazionale.

Attualmente è in pianta stabile a Lugano presso il suo centro sito in Via Pietro Capelli 10.

Il 2023 per la Musaj si preannuncia un anno ricco di grandi avventure, con il ritorno a Sanremo e un tour nazionale per il corso di body massage che toccherà le principali città italiane.