First Naples Healthcare, forum su salute, cura persona e sicurezza del personale venerdì 27 all’Hotel Mediterraneo.

“Riteniamo che la crescita di una sanità che funzioni al meglio passi attraverso il confronto tra chi produce salute e chi ha gli strumenti per governare il sistema sanitario”. Così alla Dire il Professor Luigi Mansi che, per conto del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile – Cirps, è il coordinatore del comitato scientifico del First Naples Healthcare Summit in programma domani all’hotel Mediterraneo di Napoli.

“A tale scopo – aggiunge Mansi – abbiamo messo insieme alcuni tra i più illustri esperti in campi importanti della sanità, quelli con maggiore impatto sociale per metterli a confronto non solo tra loro ma anche con le altre categorie come quelle della politica, delle istituzioni e delle associazioni dei pazienti”.

risposte alle domande che nascono dai problemi rilevati per costruire un futuro basato sulla medicina sostenibile intesa come quella che risponde ai tre pilastri: equità, economia ed ecologia”.

L’appuntamento di domani, promosso da Michela Rostan, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera, sarà aperto da una lectio magistralis di Paolo Ascierto.

A seguire sei tavole rotonde i cui temi saranno: Malattie infettive Covid19-Hcv-Hiv, Malattie rare, Piano nazionale Cronicità, Salute della donna e prevenzione, Sicurezza sui luoghi di lavoro, con uno sguardo anche al fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, Pnrr e Lea, Telemedicina.