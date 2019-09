I Sabato dello Screening, effettuate 534 prestazioni al poliambulatorio mobile a Piazza Trieste e Trento.

In Piazza Trieste e Trento il poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1Centro ha vissuto un’altra giornata impegnativa, arrivando ad erogare 534 prestazioni. In campo, a dare sostanza a questo nuovo appuntamento de i Sabato dello Screening, i medici del Distretto sanitario di base 24.

I dati di oggi: 50pap test eseguiti e 28 prenotati, 60 visite senologiche e 50 mammografie eseguite con 68 prenotate con appuntamento entro prossima settimana. E ancora, 120 visite di controllo con nevoscopio e 102 mappature dei nei, 62spirometrie e 90 visite di prevenzione per le patologie cardiovascolari e diabete Non meno importante, sono stati distribuiti 62 kit per lo screening del tumore del colon retto.

«Stiamo “rendendo virale” il valore della prevenzione – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – e lo stiamo facendo nel modo più giusto: andando dai cittadini, entrando indiretto contatto con loro, creando un rapporto empatico e mostrando loro che l’ASL Napoli 1 Centro c’è ed è al loro servizio. Questo progetto cista permettendo idealmente di piantare dei piccoli semi, che nel tempo germoglieranno e aiuteranno anche le nuove generazioni a prendersi cura della propria salute. Voglio ringraziare ancora una volta tutti i dipendenti di questa grande squadra, senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile».

Per i Sabato dello Screening, più ampia campagna di prevenzione mai realizzata sul territorio dell’ASL Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene, l’ASL Napoli 1 Centro ha anche sviluppato un’importante campagna mediatica, un modo in più per solleticare l’interesse dei cittadini, giovani e meno giovani, su un tema che sì, può salvare la vita.

Il prossimo appuntamento con il poliambulatorio mobile de i Sabato dello Screening è per (05 ottobre 2019ore 9,00 – 18,00 Distretto sanitario di base 32 via Argine Centro Commerciale Neapolis).Sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro tutte le informazioni necessarie e gli aggiornamenti del calendario delle tappe programmate per settembre/dicembre 2019.