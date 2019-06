L’ASL Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini, visite gratuite a Fuorigrotta. Nuovo record di visite per “i Sabato dello Screening”.

«MI VOGLIO BENE» è la campagna regionale che ha acceso un faro sull’importanza della prevenzione in tutte le famiglie campane, «I sabato dello Screening» dell’ASL Napoli 1 Centro è la manifestazione che sta declinando questo messaggio a livello cittadino come mai prima d’ora.

E i napoletani stanno mostrando sempre di più di accogliere l’invito a “volersi bene” facendo registrare di settimana in settimana numeri importanti.

Nella sola giornata di oggi (sabato 01 giugno) in più di 800 hanno approfittato del Poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro per visite e consulti. I numeri: eseguite alle ore 17,45: 102 consulenze e valutazioni diabetologiche, 108 visite cardiologiche, 54 pap-test, 56 visite al seno con ecografia, 55 mammografie, 150 visite dermatologiche e nevoscopie, 108 esami spirometrici, per un totale di 633 prestazioni oltre a 15 prenotazioni per mammografia nonché consegnati 130 kit per lo screening del tumore del colon retto.

Tutto questo è successo in piazza Ascarelli (ex piazzale Tecchio – adiacente Mostra d’Oltremare), che per un giorno ha ospitato il Poliambulatorio mobile dell’ASL. «I cittadini stano rispondendo numerosi e con grande entusiasmo – commenta il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – dimostrando che, quando ci si propone con un’offerta seria e credibile di prevenzione, si ottiene grande attenzione. Grazie ad uno straordinario lavoro

di squadra e all’abnegazione di quanti si dedicano al successo di questa iniziativa, consolidiamo sempre più il rapporto quotidiano e diretto con i cittadini. A “I Sabato” seguono infatti moltissime visite e approfondimenti nei distretti dell’ASL Napoli 1 Centro. Questo è uno dei modi migliori di concretizzare una parte importante del mandato affidatoci dal Presidente Vincenzo De Luca “garantire salute ai cittadini di questa ASL e restituire all’Azienda la dignità che merita».

Il prossimo appuntamento con “I Sabato dello Screening” è con i medici del Distretto Sanitario di base n°30 diretto dal dr. Sergio Pasquinucci – (sabato 08 giugno 2019 dalle ore 10,00 alle ore 18,00) in via delle Dolomiti (Rione Berlingieri – Secondigliano).