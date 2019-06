L’ASL Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini, visite gratuite a Secondigliano (rione Berlingieri).

Il gran caldo non ha fermato i cittadini interessati a sottoporsi a screening oncologici e visite mediche gratuite.

Anzi, il caldo sembra aver aumentato la “sete” di prevenzione e il desiderio di “Volersi Bene”.

Ancora una volta il poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro ha aperto le sue porte, è stata questa la giornata di Secondigliano (via Dolomiti nel rione Berlingieri). «Ci aspettavamo una discreta partecipazione – ha sottolineato il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – abbiamo trovato una cittadinanza entusiasta e molto numerosa. Merito del grande lavoro che tutta la squadra ASL sta svolgendo, distretto per distretto, e della grande professionalità che tutti riescono sempre a garantire».

Nello specifico, sono stati eseguiti 52 pap test, 104 esami spirometrici, 48 visite visite al seno con ecografia, 63 visite dermatologiche e nevoscopie, 69 consulenze e valutazioni diabetologiche e test glicemia, 66 consulenze cardiologiche. Sono stati inoltre consegnati 87 kit per lo screening del tumore del colon retto e sono state prenotate 53 mammografie che

verranno eseguite nell’ambulatorio di distretto.

«Alla fine di questa giornata – conclude Verdoliva – possiamo tornare a casa soddisfatti, con 402 prestazioni erogate gratuitamente, ma soprattutto con la consapevolezza che stiamo trasmettendo un messaggio importante a tutta la cittadinanza. E che con il tempo i nostri utenti arriveranno sempre più numerosi negli ambulatori sparsi in maniera capillare sul territorio per intercettare le malattie, non più solo per curarle».

Nella giornata di oggi il Commissario Straordinario ha anche incontrato i pediatri dei Distretti Sanitari di base n°28 e n°30 impegnati in un corso di formazione, con i quali ha parlato

dell’importanza delle vaccinazioni e degli obiettivi da raggiungere per rispettare i valori fissati dalla griglia LEA.

Il prossimo appuntamento con “I Sabato dello Screening” è con i medici del Distretto Sanitario di base n°31 diretto dal dr. Angelo Mengano – (sabato 15 giugno 2019 dalle ore 10,00 alle ore 18,00) in piaza del Gesù nuovo.

Intanto, l’attività dell’ASL Napoli 1 Centro ha consentito di consegnare ai cittadini, nel corso della kermesse “Fiera della Casa” alla Mostra d’Oltremare, altri 200 kit per lo screening del tumore del colon retto.