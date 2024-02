Maratona del donatore di sangue, mercoledì 14 all’Ospedale del Mare

Un piccolo gesto di altruismo nel giorno dedicato all’amore. Mercoledì 14 febbraio 2024 alle 10.00 a Napoli parte la seconda edizione della “Maratona del donatore di sangue”, organizzata dall’associazione Diritto alla salute, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania, guidato da Lucia Fortini.

Il progetto sarà presentato il giorno di San Valentino, nel corso di un incontro ospitato nella sala convegni dell’Ospedale del Mare, in via Enrico Russo 11.

Saranno presenti: Cosimo Nocera, Direttore Sanitario CTS dell’Ospedale del Mare; Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania; Luigi Paesano, Direttore Sanitario CTS dell’Ospedale San Paolo; Rosa Azzaro, Direttore Sanitario CTS Ospedale Pascale; Maria Vittoria Mascio, Direttore sanitario CTS Pausilipon; Luigi Carbone, Consigliere Comunale di Napoli; Giuliano Di Costanzo, Sindaco di Volla; Giorgio Zinno, Sindaco di San Giorgio a Cremano; Giuseppe Panico, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio; Carlo Esposito, Sindaco di Pollena Trocchia; Francesco Somma, Sindaco di Pimonte; Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli; Aniello D’Auria, Sindaco di Gragnano; Massimo Pelliccia, Sindaco di Casalnuovo; Don Giuseppe Venditto, Co-direttore della Pastorale della salute della Chiesa di Napoli; Melicia Combierati, segretaria provinciale di Napoli Cisl; Annalisa Cimino, segretaria provinciale Siulp Napoli; dirigenti scolastici degli Istituti superiori di Napoli con rappresentanza di studenti, presidenti delle Associazioni Ciro Vive; Club Napoli SaverioSilvio Vignati, S.I.LA., Fondazioni Silvia Ruotolo, Aps Mondo Nuovo, Circolo Mcl PorticiTeatro Sannazaro, Comitato Prochiano Bene Comune.

Testimonial della seconda edizione Maratona del donatore di Sangue è l’attore Gianluca Di Gennaro, nipote del celebre cantante Nunzio Gallo.

La Maratona si svolgerà in tutti i centri trasfusionali di Napoli dove sarà possibile donare il sangue fino al 14 giugno 2024, data in cui ogni anno si celebra la “Giornata mondiale del donatore di sangue”. In quell’occasione saranno assegnati riconoscimenti a chi riuscirà a sensibilizzare alla donazione di sangue attraverso la gara di solidarietà che in quattro mesi coinvolgerà scuole, enti e associazioni che partecipano all’iniziativa. I nomi saranno indicati nei form “Ci sono” compilati all’atto della donazione e imbucati nelle scatole posizionate negli stessi Centri Trasfusionali.

«Da anni l’obiettivo della nostra associazione – spiega la responsabile della comunicazione Maria Puddu – è quello di sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue. Dopo un’attenta valutazione, “Diritto alla salute odv” ha notato che il numero dei donatori continua a scendere, soprattutto in seguito alla pandemia. Per questo motivo ha pensato di organizzare questa maratona per diffondere una informazione corretta e far crescere il numero dei donatori».

Per info: Associazione Diritto alla Salute