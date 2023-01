Olio di CBD: un ottimo alleato contro lo stress

La vita frenetica, movimentata e piena di impegni che ci troviamo ad affrontare ogni giorno può portare a stati d’ansia e di forte stress in grado di influire negativamente non solo sul nostro stato d’animo ma anche sulla salute fisica. È risaputo infatti che lo stress possa provocare somatizzazioni fisiche e disturbi di vario genere, dalle emicranie, ai dolori cronici, passando per problemi gastrointestinali, insonnia e molto altro. Per cercare di risolvere il problema alla base può essere d’aiuto l’olio di CBD il quale, tra i tanti benefici e utilizzi da approfondire in questa pagina, appare in grado di alleviare anche ansia e stress grazie alla sua azione calmante, sedativa e ansiolitica.

Olio di CBD per l’equilibrio di mente e corpo

L’olio di CBD è un prodotto naturale che deriva dalla corretta miscelazione di un olio vegetale come l’olio di oliva o di cocco a una determinata percentuale di Cannabidiolo (CBD), un principio attivo estratto dalla Cannabis sativa che non presenta alcun effetto psicoattivo e non crea dipendenza. Il CBD, è in grado di agire sul nostro sistema endocannabinoide, responsabile della regolazione di tutte le principali attività fisiologiche dell’organismo. In questo modo risulta perciò un ottimo alleato nel combattere disturbi di vario genere per ritrovare l’equilibrio di mente e corpo.

In particolare, l’olio di CBD viene utilizzato da molte persone proprio per combattere fastidiosi stati d’ansia, di forte agitazione e di stress, e di conseguenza eliminare i fastidi fisici provocati proprio da tali condizioni. Questo olio, la cui concentrazione di CBD può essere variabile in genere da un 5% a un 24%, presenta infatti ottime proprietà calmanti, sedative, rilassanti e ansiolitiche che oltre a calmare concretamente la nostra mente, permettono di risolvere anche disturbi correlati come l’insonnia, gli attacchi di panico, la difficoltà di concentrazione e problemi di memoria.

Il CBD è sicuro contro ansia e stress?

Ovviamente tra le prime domande che vengono poste in merito a CBD e a tutto ciò che riguarda la Cannabis, vi sono quelle in merito alla sua effettiva sicurezza per l’organismo. Negli anni sono stati condotti tantissimi studi ed esperimenti sul Cannabidiolo, al fine di comprenderne utilizzi, potenzialità, benefici ed eventuali effetti collaterali. Da ciò, si è arrivati ad affermare che il Cannabidiolo non presenta alcun effetto collaterale significativo, ma che, al contrario, sono molti i benefici derivanti dalla sua assunzione, soprattutto in caso di problemi di ansia e stress.

Rispetto ad altri cannabinoidi contenuti nella cannabis come il più conosciuto THC, in grado di alterare la mente e la percezione umana, il CBD si presenta sicuro e privo di effetti negativi, purchévenga utilizzato nei modi e nelle dosi prescritte o indicate sulla confezione di ogni singolo prodotto. Per una maggiore sicurezza, è sempre consigliato il consulto del proprio medico curante prima di assumere qualsiasi dose di olio di CBD, questo per poter avere maggiori consigli e indicazioni in merito.

Come assumere olio di CBD in caso di stress

L’olio di CBD può essere utilizzato in vari modi. In molti utilizzano quest’olio a uso topico o per praticare massaggi rilassanti in grado di alleviare eventuali tensioni dovute proprio allo stress e in generale rilassare il corpo. Allo stesso tempo, però, per ottenere benefici in maniera più rapida ed efficace, soprattutto in caso di attacchi d’ansia e attacchi di panico acuti, è possibile assumere l’olio di CBD per via sublinguale oppure per inalazione con l’utilizzo di appositi dispositivi come le comuni sigarette elettroniche.

Anche in questo caso, a seconda dei metodi di assunzione e della percentuale di CBD presente, è importante seguire con estrema attenzione le indicazioni riportate sulla singola confezione o suggerite direttamente dal proprio medico.

Come acquistare olio di CBD sicuro contro lo stress

La produzione, la vendita e il consumo di olio di CBD sono regolamentate da precise norme europee affinché vengano rispettate le indicazioni atte a garantire la sicurezza di ogni persona. Proprio per questo motivo occorre stare molto attenti all’acquisto di tali prodotti, per non rischiare di affidarsi a rivenditori illegali o che propongono oli di bassa qualità.

La cosa migliore è sempre affidarsi a e-commerce specializzati come Justbob, con prodotti di elevata qualità nel pieno rispetto delle normative vigenti, oppure negozi fisici con tutte le autorizzazioni per la produzione e la vendita di olio di CBD. La qualità di ciò che si va ad assumere è fondamentale per avere sempre garanzia e sicurezza e per proteggere prima di tutto la propria salute, inoltre acquistare prodotti che potrebbero essere illegali potrebbe portare a notevoli sanzioni.