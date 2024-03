PAC 2000A CONAD dona 70.000 euro alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus di Napoli per contribuire alla ricerca di terapie sperimentali contro le patologie tumorali infantili

PAC 2000A Conad conferma il proprio sostegno alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus con una donazione di 70.500 euro per contribuire allo sviluppo di un’area di ricerca di oncoematologia pediatrica, allo sviluppo di efficaci terapie sperimentali per la cura delle patologie tumorali infantili e la creazione di una biobanca di ricerca pediatrica presso l’Ospedale AORN Santobono Pausilipon di Napoli.

Un impegno costante e concreto, che negli ultimi tre anni ha permesso alla Cooperativa di donare alla Fondazione oltre 250.000 euro.

Questa mattina si è svolta presso la Direzione Generale dell’AORN Santobono Pausilipon la cerimonia di consegna del simbolico assegno della donazione, alla presenza di Fabio Lupo e Giovanni Anania, rispettivamente Direttore Area Campania e Direttore Marketing di PAC 2000A Conad, Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

La donazione, frutto dell’iniziativa di collezionamento solidale “Una collezione da favola” e realizzata in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene i reparti pediatrici del territorio grazie al prezioso contributo dei clienti Conad che hanno partecipato acquistando i prodotti della linea dei soggetti natalizi GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata.

Per ogni soggetto natalizio della linea GOOFI venduto nei punti vendita Conad della Campania da ottobre a dicembre 2023, PAC 2000A Conad ha devoluto 50 centesimi a favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus.

“Siamo orgogliosi di confermare anche quest’anno il nostro impegno al fianco della Fondazione e dell’Ospedale AORN Santobono Pausilipon di Napoli. Crediamo fermamente che ogni gesto di generosità contribuisca a creare un mondo migliore e siamo grati di poter fare la nostra parte nel sostenere i bambini e le loro famiglie durante il viaggio verso la guarigione. Ringrazio i nostri clienti per aver partecipato numerosi a quest’iniziativa e i nostri soci per il costante sostegno ad attività benefiche. La ricerca scientifica è la chiave per aprire nuove porte di speranza e possibilità e, insieme, possiamo contribuire ad accelerarne lo sviluppo” ha dichiarato Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad.

“Lavoriamo per allestire un’area di ricerca per testare terapie efficaci anche per i pazienti che non rispondono alle cure convenzionali. Grazie al sostegno di Conad, che anche quest’anno ha scelto di sostenere il nostro ospedale, e grazie alla generosità dei suoi clienti che hanno aderito a questa raccolta solidale, continuiamo a investire nella ricerca in oncoematologia per offrire ai nostri pazienti protocolli sperimentali e terapie personalizzate che riducano effetti collaterali e tempi di degenza” è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon.

“La Fondazione Santobono-Pausilipon è impegnata da anni nel sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica in ospedale. Il supporto di Conad è prezioso ed è la dimostrazione di come insieme si possano fare grandi progetti” dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

L’INIZIATIVA DI CONAD

Questa iniziativa si inserisce in un progetto di Conad avviato a fine 2021 a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano: negli ultimi tre anni Conad ha devoluto oltre 5,8 milioni di euro, di cui più di 1,7 solo nel 2023, in questo ambito.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.