Riaperto Pronto Soccorso Cardareelli dopo chiusura per affollamento.

Ha riaperto oggi il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, che era stato chiuso lunedì dopo un forte affollamento.

Ieri, riferiscono all’ANSA i vertici sanitari dell’ospedale di Napoli, è stata data una forte accelerazione allo smistamento nei reparti dei pazienti al pronto soccorso e qui da stamattina si è riaperta l’accoglienza anche dei codici gialli e dei codici verdi, dopo che ieri si consentiva solo l’accesso ai codici rossi, pazienti in gravi condizioni.

Proseguirà l’accelerazione, per quanto possibile, dei pazienti ai reparti per tenere aperto il pronto soccorso nei prossimi gironi di un agosto reso difficile anche dal basso numero di personale, sia per le ferie che per il covid che ha attaccato diversi medici e infermieri. (ANSA).