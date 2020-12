Servizio assistenza Civile – S.A.C. del V.E.O.S.P.S.S. dona test rapidi sul territorio.

Il Servizio assistenza Civile – S.A.C. del V.E.O.S.P.S.S. ha lanciato la campagna Phoenix 2/2020 “Mettiamo all’angolo il Covid”, una raccolta fondi per donare kit antigenici rapidi alle persone bisognose sul territorio.

Dopo il successo della prima iniziativa che ha visto l’Ordine in prima linea alla lotta al COVID con migliaia di maschere FFP2 donate sul territorio il comitato ha dato il via a questa seconda campagna.

«I test rapido verranno utilizzati per far accedere alla diagnosi i senza fissa dimora e coloro che non possono permettersi i costi della sanità privata, grazie anche agli accordi con le istituzioni locali» fa sapere il comitato direttivo del S.A.C. – Servizio Assistenza Civile.

Il Covid-19 è ancora presente con una seconda ondata pandemica e per evitarne una terza è fondamentale eseguire test rapidi e a basso costo, ma allo stesso tempo specifici e sensibili, per rilevare il coronavirus.

Purtroppo i test scarseggiano, i tempi di attesa sono lunghissimi e pochi riescono ad accedere al test a pagamento.

Il S.A.C. dell’Ordine, in collaborazione con la società italiana di ricerca medico-scientifica Diapath S.p.A., vuole mettere a disposizione delle persone meno abbienti test rapidi antigenici, una sfida ambiziosa ma ben accolta dai vari comitati locali dell’Organizzazione che si sono subito mossi per individuare le strutture certificate ad eseguire i test.

I kit verranno consegnati alle varie organizzazioni preposte per l’esecuzione dei test insieme ad altri dispositivi di protezione EN14682 Type IIR, così come consigliate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A tale scopo è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Per sostenere l’iniziativa è sufficiente cliccare sul link qui sotto ed effettuare la donazione:

https://gf.me/u/zbrgrv

L’Organizzazione

Il VEOSPSS si dedica da anni alla tutela e preservazione del genere umano, con opere e azioni di salvaguardia, supporto e beneficenza.

L’Ordine, grazie all’Organizzazione interna di volontariato S.A.C. – Servizio Assistenza Civile, fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso attività sociali e umanitarie con lo scopo di restituire la dignità umana alle persone dimenticate e bisognose di aiuto, indipendentemente dalla loro origine o religione.

Per seguire l’evoluzione del progetto, sono disponibili i siti internet e la pagina Facebook:

www.veospss.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/veospss

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/veospss/