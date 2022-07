Umanizzazione delle cure, Teva Italia premia i migliori progetti con gli Humanizing Health Awards.

Mancano ancora pochi giorni per poter partecipare alla terza edizione degli Humanizing Health Awards: l’iniziativa promossa da Teva Italia, azienda farmaceutica leader nei farmaci equivalenti e biologici, che premia 4 progetti di solidarietà e umanizzazione delle cure in ambito sanitario proposti da Enti pubblici e privati senza scopo di lucro. Le quattro candidature vincitrici della terza edizione degli Humanizing Health Awards riceveranno una donazione per la creazione e lo sviluppo dei progetti dedicati ai pazienti e alle loro famiglie.

Il programma Humanizing Health Awards, di respiro mondiale, coinvolge numerosi Paesi, tra cui l’Italia.

L’iniziativa si inserisce all’interno della strategia Ambientale, Sociale e di Governance (ESG) di Teva e ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il sostegno delle comunità locali. L’umanizzazione delle cure è un tema sempre più rilevante che vede il paziente al centro di un approccio multidisciplinare dove il percorso diagnostico, clinico e terapeutico si completa con interventi di natura piscologica, relazionale ed emozionale.

L’esperienza vissuta dal paziente durante il percorso di cura può essere difficile e destabilizzante. Oltre a dover affrontare i tanti problemi legati alla malattia, dipendere da altre persone per la propria salute può far sentire il paziente impotente e generare un impatto emotivo negativo.

Ecco perché Teva ha creato gli Humanizing Health Awards, l’iniziativa che premia i progetti capaci di creare un ambiente piacevole e sicuro, consentendo ai pazienti e alle loro famiglie di affrontare nel miglior modo possibile la difficile esperienza della malattia.

Teva Italia invita dunque gli Enti pubblici e privati senza scopo di lucro a candidare i progetti rivolti ai pazienti e/o ai loro caregivers non retribuiti, capaci di umanizzare la salute e migliorare i percorsi di cura in caso di malattie croniche, malattie gravi o malattie potenzialmente rischiose per la vita.

Al termine della fase di votazione, saranno premiati i 4 progetti che si distingueranno per la creatività, il lavoro di squadra, la sensibilità, l’innovazione e l’immaginazione di coloro che si impegnano ogni giorno per migliorare il percorso di cura e la qualità di vita dei pazienti.

A votare i progetti candidati saranno i dipendenti di Teva in Italia.

Tutte le associazioni no profit interessate possono consultare il regolamento sul sito web di Teva Italia al link https://www.tevaitalia.it/pazienti/humanizing-health-awards-2022/ e presentare i progetti fino al 10 luglio 2022.