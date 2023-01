Una molfettese per Sanremo: Susanna Petruzzella.

Arriva da Molfetta (Bari) Susanna Petruzzella massaggiatrice olistica, massaggiatrice sportiva e massoterapista del benessere, che a a breve affronterà l’evento più importante d’Italia: il festival di Sanremo.

SusannaPetruzzella infatti sarà una dei 15 operatori di benessere scelti dal Maestro Stefano Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa.

Qui il Grand hotel Des Anglais e il Dream Massage (per 8 anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival) si sono uniti per dare vita alla prima luxury spa sanremese e di tutta la costa Azzurra, meta negli ultimi anni del Festival di molteplici artisti in gara e personaggi dello spettacolo, che nella settimana festivaliera frequentano la città dei fiori.

Per Susanna il 2023 rappresenta l’anno di svolta per la sua carriera.

Per diverso tempo ha seminato la sua strada, studiando e approfondendo le tematiche legate al mondo del massaggio ed ora ne raccoglie i frutti.

Nel 2020 infatti si è diplomata come massaggiatrice pofessionista presto la scuola Diabasi, e ha iniziato a lavorare in un noto centro benessere nel centro di Molfetta.

Susanna però non voleva fermarsi, spirito intraprendente e forte ambizione la portano a decidere di seguire corsi con i migliori maestri del settore ed è così che nel 2022 incontra il Maestro Stefano Serra.

Questo incontro con il noto spa manager internazionale le apre nuove porte. Viene infatti, selezionata tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.

La sua crescita però è inarrestabile, così completa il percorso di studi e contemporaneamente apre il suo primo salone: il Centro Benessere Susanna Petruzzella sito a Molfetta in Via Trattati di Roma 7.

Qui propone molteplici tipologie di trattamenti grazie alla sua ampia formazione professionale, dal massaggio svedese a quello maori, dal californiamo al thailandese. Coppettazione tecnico sportiva e massaggio ayurvedico, antico masaggio termale romano e massoterpia lomabare.

Ora Susanna è la donna che sognava di diventare da bambina, è una professionista che sta vivendo il suo sogno e lo sta costruendo a piccoli grandi passi giorno dopo giorno.

Sanremo sarà di certo un momento importante della sua carrierà, ma non sarà il più importante perchè la sua strada seppur in salita continuerà a riservarle grandi successi.