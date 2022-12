I Cunti Pomiglianesi – Da Vittorio Imbriani a Estelle, lunekdì 26 al Cinema Teatro Gloria.

Lunedì 26 dicembre, alle ore 20.00, nel Cinema Teatro Gloria, in via Carlo Poerio 3 di Pomigliano D’Arco (Napoli), si svolgerà “I Cunti Pomiglianesi – Da Vittorio Imbriani a Estelle”, l’evento di punta della rassegna itinerante “Christmas Symphonia”, che sta per concludersi, organizzata dall’Associazione Luna Di Seta con il patrocinio di Città Metropolitana.

Lo spettacolo di narrazione teatrale con musica dal vivo, scritto, tagliato e cucito dallo scrittore e regista Massimo Piccolo, sarà incentrato sul tema delle fiabe e ispirato alle opere di Vittorio Imbriani, Victor Hugo, Roberto De Simone e Giambattista Basile fino ad arrivare al contemporaneo autore pomiglianese Piccolo con la sua opera “Estelle”. Sarà in scena “Luna di Seta Ensemble” diretto dal M° Giuseppe Di Maio con Adriana Cardinale e la partecipazione di Totò Caprioli, Marco Ferrante, Francesco Capozzi, Carlo La Sala, Carmine Terracciano e i Silk Moon’s tales.

La rassegna “Christmas Symphonia” consta in tutto di ben quattordici eventi svolti tra i luoghi storico-artistici più interessanti della Città Metropolitana e di Pomigliano D’Arco per riscoprire lungo un viaggio musicale, bellezze del territorio, non sempre conosciute e, a volte, dimenticate. Il calendario che ha visto l’alternarsi dei nostri quartetti di clarinetti (Emanuele Palomba, Giuseppe Di Maio, Sabrina Vito, Antonio Puzone, Lucia Di Casola, Gilda Vincenza Crisci), quartetti d’archi (Giulia Romano, Ilaria Carbone, Roberto Bianco, Luigi Iuliano, Emiliana Cannavale, Alessandro Paolillo, Eugenia Cozzolino, Alfonso D’Aniello), ensemble di fiati e piano (Marialuisa Severino, Federica Pompa, Pietro Naclerio), duo chitarra-violino (Simone Giliberti, Giovanni Masi) la partecipazione straordinaria di Luca Signorini, Pietro Quirino e il quartetto Calace tra Pomigliano d’Arco (NA), Cercola (NA), Somma Vesuviana (NA), San Nicola di Castello di Cisterna (NA), Massa di Somma (NA), Marigliano (NA) e appunto l’atteso appuntamento al Teatro Gloria di Pomigliano d’Arco (NA).