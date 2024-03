In Sala Assoli, debutta “Vito Carnale”di Egidio Carbone Lucifero martedì 12 e mercoledì 13

Nuovo debutto in Sala Assoli per Fuori Controllo, segmento di stagione dedicato alle giovani compagnie e a quelle non più giovani che vogliono mettere alla prova le loro opere.

Martedì 12 e mercoledì 13 marzo ore 20.30 va in scena Vito Carnale [CENTRIPETA], scritto e diretto da Egidio Carbone Lucifero, interpretato da Federica Castellano, Emilio Massa, Anita Mosca, Loretta Palo, prodotto da Artisti Riuniti in coproduzione con Teatro Avanposto Numero Zero. Vito Carnale è la storia di un uomo insolente e aspro, che combina in scena parti del suo sé scisso, in modo imprevedibile, sfrontato, inclemente, rude, ironico. Il lavoro teatrale si avvale della musica dal vivo di Pasquale Panico; dei dipinti in scena di Nello Petrucci; mentre i costumi sono di Fiorenzo Di Crisci. Costo del biglietto per gli spettacoli: intero 18 euro; ridotto 14 euro Per info e prenotazioni: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

Egidio Carbone Lucifero è un drammaturgo, regista e attore italiano e debutta in Sala Assoli con un monologo pubblicato nella sua ultima raccolta Monadi al davanzale. Vito Carnale è il racconto scenico di una pluralità felicemente dissennata, che rappresenta l’essenza spietata e sovversiva dei margini della vita. «Primo studio a più voci di un monologo plurale, Vito Carnale è la molteplicità che si affida alla parola, la rende protagonista e minimizza il movimento, l’azione fisica – spiega l’autore e regista del testo Egidio Carbone Lucifero. Gli accadimenti abdicano dal palcoscenico e si impiantano nel tempio intimo dell’ascolto. La deflagrazione dell’essenziale».

Vito Carnale [CENTRIPETA]

Spettacolo prodotto da Artisti Riuniti

in coproduzione con Teatro Avanposto Numero Zero

Monologo a più voci, lettura scenica del primo studio su VITO CARNALE [CENTRIPETA],

trascendenza disturbante in atto unico di e con Egidio Carbone Lucifero

e con Federica Castellano, Emilio Massa, Anita Mosca, Loretta Palo

musica dal vivo Pasquale Panico

dipinti in scena di Nello Petrucci

trucco Gino Varriale

costumi Fiorenzo Di Crisci

assistente alla regia Miriam Russo

regia Egidio Carbone Lucifero