L’avanspettacolo della morte – cena con delitto – Sabato 4 Maggio al Teatro Lazzari Felici

Sabato 4 Maggio 2024 ore 21:00 vi aspetta un nuovo episodio della cena con delitto al Teatro Lazzari Felici.

In una compagnia di teatro musicale si sta preparando il “Cafè chantant”, con numeri di canto e danza popolare. Ad un certo punto però, prima di andare in scena, il capocomico non si presenta sul palco. Chi sarà il colpevole? Sono previsti diversi momenti musicali accompagnati da chitarra dal vivo.

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male!

Nel corso della serata com’è abitudine del teatro sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all’evento a numero chiuso è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3500121224, oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.