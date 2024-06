Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco, Michela Giraud il 28 novembre al Teatro Bolivar

Reduce da un fortunato debutto in Europa con diversi sold out, arriva finalmente in Italia “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, il nuovo spettacolo di Michela Giraud. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, porterà la stand up comedian nelle principali città italiane da novembre 2024 a gennaio 2025.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 11 giugno 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 16 giugno 2024 alle ore 11:00.

Dopo aver portato il suo spettacolo nella sua prima tournée internazionale in ben sette città europee – tra Amsterdam, Barcellona, Colonia, Monaco, Londra, Bruxelles e Parigi – il tour in Italia di “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” partirà da Padova (giovedì 7 novembre 2024, Hall) per proseguire a Perugia (domenica 10 novembre 2024, Auditorium San Francesco Al Prato), Bologna (mercoledì 13 novembre 2024, Teatro Dehon), Vicenza (venerdì 15 novembre 2024, Teatro Olimpico), Firenze (domenica 24 novembre 2024, Viper Club), Napoli (giovedì 28 novembre 2024, Teatro Bolivar), Palermo (martedì 3 dicembre 2024, Teatro Al Massimo), Catania (mercoledì 4 dicembre 2024, Teatro Ambasciatori), Torino (venerdì 6 dicembre 2024, Teatro Colosseo), Barletta (BT) (lunedì 9 dicembre 2024, Teatro Curci), Bari (martedì 10 dicembre 2024, Teatro Kismet), Lecce (giovedì 12 dicembre 2024, Teatro Politeama Greco), Milano (domenica 12 gennaio 2025, Teatro Lirico Giorgio Gaber) e per concludere nella sua Roma (martedì 21 gennaio 2025, Teatro Brancaccio).

Michela Giraud torna in scena a grande richiesta più vera e pungente che mai. Nel nuovo spettacolo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perchè si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

L’11 aprile 2024 è inoltre uscito “Flaminia”, una commedia che segna il debutto alla regia dell’attrice e comica, che è anche protagonista.

“MI HANNO GETTATA IN MEZZO AI LUPI

E NON NE SONO USCITA CAPOBRANCO”

CALENDARIO DATE

Giovedì 7 novembre 2024 – Padova, Hall

Domenica 10 novembre 2024 – Perugia, Auditorium San Francesco Al Prato

Mercoledì 13 novembre 2024 – Bologna, Teatro Dehon

Venerdì 15 novembre 2024 – Vicenza, Teatro Olimpico

Domenica 24 novembre 2024 – Firenze, Viper Club

Giovedì 28 novembre 2024 – Napoli, Teatro Bolivar

Martedì 3 dicembre 2024 – Palermo, Teatro Al Massimo

Mercoledì 4 dicembre 2024 – Catania, Teatro Ambasciatori

Venerdì 6 dicembre 2024 – Torino, Teatro Colosseo

Lunedì 9 dicembre 2024 – Barletta (Bt), Teatro Curci

Martedì 10 dicembre 2024 – Bari, Teatro Kismet

Giovedì 12 dicembre 2024 – Lecce, Teatro Politeama Greco

Domenica 12 gennaio 2025 – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

Martedì 21 gennaio 2025 – Roma, Teatro Brancaccio

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

UFFICIO STAMPA VIVO CONCERTI

Giorgia Sbrissa – giorgia.sbrissa@wordsforyou.it

Matilde Scoglio – matilde.scoglio@wordsforyou.it

press@wordsforyou.it