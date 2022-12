Napucalisse, Mimmo Borrelli al Teatro Bolivar domenica 4.

Al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, domenica 4 dicembre, alle ore 20.00, arriva l’amatissimo Mimmo Borrelli con “Napucalisse” da lui scritto e interpretato sulle musiche dal vivo di Antonio Della Ragione. Lo spettacolo, costruito come un’oratoria, vede l’autore e attore “diventare” in scena il Vesuvio, un vulcano dormiente, che quando dorme accumula collera, violenza, indignazione, esplosione di morte e sogna nel pericolo costante ma è destinato periodicamente a svegliarsi. Il Vesuvio, con la sua dualità, è l’emblema di Napoli. Vita e morte, giustizia e ingiustizia, coraggio e ignavia, camorra e onestà, omertà e denuncia, bene e male si muovono nell’uomo napoletano, innocente nell’inconsapevolezza di essere, di pulsare e amare, come vive e ribolle la propria terra.

«Ho attinto dalla leggenda e da nozioni di geologia per raccontare quest’ambivalenza – spiega Borrelli -. Il napoletano è stato creato a immagine e somiglianza del suo territorio senza memoria: il Vesuvio non può avere memoria, poiché ogni volta che si sveglia il suo respiro distrugge il bello che ha creato in sonno e dunque, disperato, torna a dormire per immaginarsi un mondo migliore. Ma chi non ha più memoria – continua l’attore – non ha futuro e può essere sconfitto facilmente dall’esterno. L’allegoria diventa chiara: l’uomo vesuviano, messo in condizioni di inferiorità, è un individuo destinato ad esplodere, è una bomba che cammina, distruttiva e autolesionista nell’arrangiarsi sempre. La riflessione si estende a tutto un sud del mondo che da queste innumerevoli storie è ormai squarciato nella speranza di un domani. Ma da queste parti … il domani è di chi rimane vivo».