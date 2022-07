Raccontami, Isa Danieli al Parco del Fusaro sabato 2 per TerrArdente.

Sabato 2 luglio, nel Giardino del Parco Borbonico (Bacoli) avrà luogo il penultimo appuntamento con “TerrArdente Natura&Ambiente – Cultura, Arte&Spettacolo – Enogastronomia”, la rassegna promossa dall’ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e organizzata da Artgarage per la direzione artistica di Nando Paone. Alle ore 21.00 sarà di scena Isa Danieli con lo spettacolo “Raccontami – Una passeggiata devota” di cui è anche autrice. Un viaggio della donna e dell’attrice che ripercorre le sue tappe più importanti ma in special modo gli incontri con gli autori di teatro che l’hanno accompagnata, formandola, da Eduardo alla drammaturgia contemporanea.

Un percorso che ha attraversato e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Dal gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller a Chiti, da Ruccello a Santanelli e poi Moscato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio. Una tradizione teatrale antichissima, ”tradita” e amata al tempo stesso. Parole soffiate fino al cuore di chi ascolta, per trattenerle, perché rimbalzino in un’eco mai rassegnata e muta. «Giorni, mesi, anni di viaggi a piedi fermi o tra valigie e specchi in cui riconoscersi e tradirsi – come ci tiene a spiegare la Danieli».

Come per tutti gli eventi allestiti nel Parco, lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo organizzato da La Bottega dei Semplici Sapori.