Teatro Bellini, la nuova stagione.

‘Questa stagione è la fine del mondo’ è lo slogan lanciato dal Teatro Bellini che con un happening tra teatro, musica e arti visive ha presentato il suo ricco cartellone 22/23.

Ad aprire l’8 ottobre sarà ‘la Cupa’ di Mimmo Borrelli, dal 26 ottobre arriva a Napoli ‘Momix – Alice – Down the Rabbit hole’.

E’ ambientato nella provincia campana anni ’80 lo spettacolo di Alessandro Gassmann ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ da Dale Wasserman, adattamento di Maurizio de Giovanni, nel cast Daniele Russo (dal 15 novembre).

Tra le proposte autunnali c’ anche Virginia Raffaele con il nuovo ‘Samusà’, chiudono l’anno ‘Bros’ di Romeo Castellucci con Valer Dellakeza e il moderno ‘Don Juan in Soho’ da Patrick Marber di Gabriele Russo. Tra i titoli del ’23: ‘Come diventare vivi’ di Giuseppe Montesano con Toni Servillo, ‘La Tempesta’ di Shakespeare nell’adattamento di Alessandro Serra, Elio de Capitani propone ‘Moby Dick alla prova’ di Orson Welles; per grandi e piccoli lo Slava’s’ Snowshow. E ancora: Giuseppe Piccioni è il regista di ‘Passeggiata di salute’ con Filippo Timi, ‘La mia vita raccontata male’ di Francesco Piccolo ha per protagonista Claudio Bisio. Ultimi appuntamento a maggio, con ‘L’uomo più crudele del mondo’ di Davide Sacco in scena Lino Guanciale e Francesco Montanari e ‘Sei personaggi in cerca di Autore’ di Pirandello con Valerio Binasco.

Da ottobre a maggio anche la programmazione del Piccolo Bellini, al via il 13 con ‘Ardore’, progetto Bellini Teatro Factory. Illustrazioni-icone per ogni spettacolo dei due cartelloni, realizzate dalla Scuola italiana di Comix, sono già diventati una mostra.

Fino ad aprile proposta anche una stagione Kids con dieci appuntamenti, nove invece i titoli del cartellone danza al debutto il 17 – 18 settembre al femminile con ‘Woman Made’ Tornano le Lezioni di Storia curate da Laterza Editori, tema ‘La Guerra dei sessi’, apre il 29 ottobre Eva Cantarella, chiude a marzo Massimo Recalcati. (ANSA).