Teatro dei Piccoli, inaugurazione sabato 27.

Un abbraccio di applausi e sguardi sorridenti da parte del pubblico lo scorso fine settimana ha salutato lo spettacolo di apertura della 7a stagione di teatro, musica e danza al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, che prosegue la sua programmazione per bambini e famiglie con un doppio appuntamento nel weekend del 27 e 28 novembre 2021 oltre alla prima replica interamente riservata alle scuole – lunedì 29 novembre – che tornano in sala insieme ai docenti.

Si comincia sabato 27 novembre alle ore 11 con il primo dei concerti per l’infanzia a cura di Progetto Sonora dal tema “L’Autunno”. Con il passo del gioco e della danza esploreremo come i musicisti di ogni epoca e provenienza geografica (da Vivaldi a Astor Piazzolla, da Ciakowsky a Scott Joplin) si sono ispirati al ciclo naturale delle stagioni, accogliendo dalla natura tutto quanto è sonoro e quindi trasferibile in musica. Una realtà ‘naturale’ di suoni che i compositori ci presenteranno ordinata e composta, che non mancherà di emozionare e di coinvolgere nell’ascolto e nella partecipazione di genitori e bambini. Domenica 28 novembre, sempre alle ore 11, ci caleremo nella misteriosa atmosfera di “NEL CASTELLO DI BARBABLÙ” spettacolo teatrale della compagnia pugliese Kuziba per la regia di Raffaella Giancipoli, con Livio Berardi, Rossana Farinati, Adriana Gallo. Una fiaba della tradizione classica ma non popolare, sicuramente intensa. Una storia che fa paura, o meglio un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e ci racconta di come a volte la curiosità e la disobbedienza possono essere un passaggio importante per diventare grandi. Per tutti, dai 6 anni.

“In occasione di Nel Castello di Barbablù – lunedì 29 novembre ore 10.30 – con grande gioia riapriamo anche alle scuole la nostra sala teatrale, struttura comunale dedicata strettamente al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza – dichiarano gli organizzatori – Un impegno costante, e mai interrotto, di affiancamento e integrazione dei percorsi curriculari di studenti e docenti di Napoli, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie, attraverso una proposta di testi teatrali, concerti a tema e altre performance dai molteplici e differenti linguaggi espressivi che continuerà fino a maggio 2022″.

Per la fruizione in tutta sicurezza degli eventi si confermano tutte le norme attualmente in vigore per contenere il contagio da Covid-19 (Green Pass dai 12 anni e mascherina) cui si aggiunge la scelta – per l’intera durata della rassegna – di limitare la capienza a 300 spettatori (sui 500 totali) per consentire maggiore distanziamento fra i diversi nuclei familiari e/o classi.

Con 40 titoli e oltre 100 giornate di attività, la programmazione del Teatro dei Piccoli è ideata e prodotta dall’azione sinergica di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, e realizzata d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Nei festivi il biglietto costa 8 euro (7 per le scolastiche) con possibilità di Card a ingresso agevolato ed abbonamenti per le scuole. La prenotazione è obbligatoria a 08118903126 o 3270795871, info@teatrodeipiccoli.it. INFO www.teatrodeipiccoli.it

Teatro dei Piccoli

Programma

NOVEMBRE 2021

sabato 27 ore 11

L’AUTUNNO concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 28 ore 11 e lunedì 29 ore 9.30

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ – Kuziba Teatro 6+

DICEMBRE 2021

venerdì 3 ore 19.30

PIA E DAMASCO – Emergency Ong Onlus 14+

domenica 5 ore 11 e lunedì 6 ore 10

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED – Dissonanzen 5+

sabato 11, domenica 12 ore 11 – lunedì 13 e martedì 14 ore 10

RODARI SMART – I Teatrini 3+

sabato 18 ore 11 – il concerto di Natale

IL CONCERTO DI NATALE concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 19 ore 11, lunedì 20 e martedì 21 ore 9.30 – in attesa del Natale

NATALE. LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI – CREST 3+

lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 ore 17 – lo spettacolo di Natale

LE FIABE DANZATE Balletto di Napoli 3+

GENNAIO 2022

domenica 2, lunedì 3, martedì 4 ore 17 – lo spettacolo delle feste

NELLA CENERE – I Teatrini 3+

giovedì 6 ore 11 – lo spettacolo della Befana

IL VESTITO NUOVO DELL’IMPERATORE – Le Scimmie 5 +

sabato 8, domenica 9 ore 11 e lunedì 10 ore 10

IN BOCCA AL LUPO – Fontemaggiore 3+

domenica 16 ore 11

L’INVERNO concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

mercoledì 19 ore 9.30

IL GRANDE GIOCO – ATGTP 8+

venerdì 21 ore 10 e sabato 22 ore 11

WALT DISNEY concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 23 ore 11 e lunedì 24 ore 9.30

SEMINO – La luna nel letto/Artinscena 3+

sabato 29, domenica 30 ore 11 e lunedì 31 ore 10

IL GATTO CON GLI STIVALI – Accademia Perduta 3+

FEBBRAIO 2022

venerdì 4 ore 10 e sabato 5 ore 11

MILLE E… UNA MUSICA concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 6 ore 11 e lunedì 7 ore 9.30

LA BELLA E LA BESTIA – Il Baule Volante 6+

mercoledì 9 ore 9.30

ZANNA BIANCA – Inti 8+

domenica 13 ore 11 e lunedì 14 ore 9.30

DI SEGNO IN SEGNO – Giallo Mare Minimal Teatro 3+

martedì 15 ore 9.30

EL RETABLO DE DON CRISTÒBAL in lingua spagnola – La Mansarda/Teatro dell’Orco 10+

mercoledì 16, giovedì 17 venerdì 18 ore 10

RODARI SMART – I Teatrini 3+

sabato 19, domenica 20 ore 11 e lunedì 21 ore 10

LE QUATTRO STAGIONI – La Contrada 3+

sabato 26 ore 11

PULCINELLA E IL MISTERO DEL CASTELLO – Eidos 3+

domenica 27 ore 11

IL CARNEVALE concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

MARZO 2022

mercoledì 2, giovedì 3 ore 9.30 e 11.30

THE STRANGE CASE OF HOTEL…MORGUE in lingua inglese – The Play Group 8+

venerdì 4 ore 10 e sabato 5 ore 11

LA PRIMAVERA concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 6 ore 11 e lunedì 7 ore 9.30

IL CIELO DEGLI ORSI – Teatro Gioco Vita 3+

mercoledì 9 ore 9.30

DANTE. PIU’ NOBILE È IL VOLGARE – Sillaba 14+

domenica 13 ore 11 e lunedì 14 ore 10

PULCINELLA MUSICA E DANZA concerto per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

martedì 15 ore 9.30

LES PRÈCIEUSES RIDICULES in lingua francese – La Mansarda/Teatro Dell’Orco 10+

mercoledì 16 e giovedì 17 ore 9.30 e 11.30

THE STRANGE CASE OF HOTEL…MORGUE in lingua inglese – The Play Group 8+

sabato 19, domenica 20 ore 11 e lunedì 21 ore 10

ZOO DI PINOCCHIO – Drammatico Vegetale 3+

martedì 25 ore 9.30

GIOVANNI LIVIGNO ballata per piccione solista – CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 9+

sabato 26 ore 11 spettacolo vincitore In-Box Verde 2020

CHE FORMA HANNO LE NUVOLE – Industria Scenica 5+

domenica 27 ore 11 e lunedì 28 ore 9.30

JACK E IL FAGIOLO MAGICO – Tra il Dire e il Fare 3+

martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 ore 9.30 e 11.30

THE STRANGE CASE OF HOTEL…MORGUE in lingua inglese – The Play Group 8+

APRILE 2022

domenica 3 ore 11 e lunedì 4 ore 10

IL DIAVOLO E IL VIOLINO DEL SOLDATO – Progetto Sonora 3+

venerdì 1, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 ore 9.30 e 11.30

e venerdì 8 ore 19.30

THE STRANGE CASE OF HOTEL…MORGUE in lingua inglese – The Play Group 8+

sabato 9 ore 11

MUSICA IN GIOCO concerti per l’infanzia – Progetto Sonora 3+

domenica 10 ore 11 e lunedì 11 ore 9.30

ZUPPA DI SASSO – Tanti Cosi Progetti 3+

Apertura biglietteria 60 minuti prima dell’inizio degli spettacoli. Obbligo di mascherina per tutti e Green Pass per gli over 12. Prenotazione obbligatoria: tel. 08118903126 o 327 0795871 email: info@teatrodeipiccoli.it

Biglietto d’ingresso euro 8 (ridotto scuole nei giorni feriali euro 7). Speciali CARD a 5 o a 10 ingressi. Abbonamenti scuole a 3 spettacoli. Ingressi pubblico: pedonale da viale Usodimare su Viale Kennedy – con auto da Via Terracina n.197, Quick Parking. INFO: FB/ teatrodeipiccolinapoli – www.teatrodeipiccoli.it