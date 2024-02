Teatro Pubblico Campano, laboratorio a Pomigliano

Da lunedì 12 febbraio inizia il laboratorio del TPC Teatro Pubblico Campano edizione 2024 rivolto a ragazze e ragazzi residenti nella Città Metropolitana di Napoli. La novità di quest’anno è che sarà un laboratorio intensivo (dal 12 febbraio al 15 marzo).

L’edizione 2024 del laboratorio teatrale ragazzi dal titolo “Il Dottor Knock, ovvero il trionfo della medicina” sarà diretto dal regista Felice Panico, ormai all’undicesimo anno nel ruolo di regista e formatore per il Teatro Pubblico Campano. “Quest’anno lavoreremo sul concetto di “distopia” e sugli autori visionari che l’hanno immaginata e profetizzata – spiega Felice Panico curatore del laboratorio – Lavoreremo per innestare un processo creativo che parte direttamente dalla propria interiorità e si concretizza con la costruzione di una figura umana e attoriale autonoma.”

Il laboratorio teatrale ha il patrocinio del Comune di Pomigliano D’Arco ed è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 26 anni residenti nell’area della Città Metropolitana di Napoli. L’iscrizione è gratuita.

Le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: teatroragazzi@teatropubblicocampano.com

Gli incontri del laboratorio si svolgeranno dal 12 febbraio al 15 marzo 2024 in modalità intensiva (dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00) presso la Sala delle Capriate in Via Roma 281 Pomigliano d’Arco (NA). Il primo incontro si svolgerà lunedì 12 febbraio alle ore 15,00 presso la Sala delle Capriate.