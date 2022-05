The Eleazaro Experience, Eleazaro Rossi (Le Iene) lunedì 16 a FoQus.

Il comico Eleazaro Rossi, figura iconica del programma “Le Iene” stagione 2022 ed elemento di spicco nella stand Up italiana, ha scelto Napoli per concludere il tour del suo spettacolo “The Eleazaro Experience” che ha portato in giro per l’Italia con oltre sessanta repliche negli scorsi mesi.



Dopo avere raggiunto cifre milionarie nelle visualizzazioni dei sui video su Comedy Central, e dopo aver calcato i teatri delle principali città italiane, nel 2022 approda a “Le Iene” con i suoi “Rant” infuocati a commento di altrettanti servizi di inviati dello spettacolo, ne diviene una figura inconfondibile dello spettacolo.

A Napoli porta sul palco del Foqus “The Eleazaro Experience” : la vita dell’artista, raccontata con il suo inconfondibile sarcasmo. È un flusso di coscienza che parte dall’infanzia, dal nome che i genitori hanno scelto per lui fino alla singolare educazione ricevuta. Eleazaro parla

di femminilità, di femminismo e relazioni uomo/donna, di paternità e delle difficoltà di un padre che cerca di gestire una piccola donna. E ancora di religione, creazione e delle teorie di un eterosessuale rispetto all’omosessualità.

Il Live avrà luogo lunedì 16 Maggio alle ore 21.

Collegamento Biglietti Spettacolo :

https://www.diyticket.it/events/Teatro/7692/eleazaro-rossi-napoli