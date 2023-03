Trianon Viviani, Vittorio Marsiglia festeggia a teatro i suoi 80 anni sabato 18 e domenica 19.

Al Trianon Viviani, Vittorio Marsiglia festeggia i suoi ottanta anni con una serata d’onore che riassume la sua carriera di comico.

Sabato 18 marzo, alle 21, e, in replica, domenica 19 marzo, alle 18:30, il popolare attore e musicista si esibirà in “80 show”.

Originario di Benevento, Marsiglia è l’ultimo depositario della “macchietta napoletana”, che descrive come «una caricatura, che porta all’esasperazione una storiellina, con l’equivoco e il doppio senso».

In questo spettacolo riproporrà il suo ricco repertorio, che ci riporta, in particolare, con le sue canzoni comiche e parodistiche, al varietà, l’avanspettacolo e il café chantant. A questo mondo, con Renzo Arbore e Carlo Missaglia, ha peraltro dedicato il dvd Come si ride a Napoli! Piccola antologia della canzone umoristica antica e più moderna.

Con Marsiglia sono in scena, Mariano Perrella, che cura anche la regia dello spettacolo, Isabella Alfano e Mario Vicari.

La produzione è di Chic & Spuntini d’arte.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663. È ancòra possibile sottoscrivere varî tipi di miniabbonamenti personalizzati, a partire da 48 euro.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del Programma operativo complementare della Regione Campania (Poc 2014-2020) e il patrocinio di Rai Campania.