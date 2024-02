Trianon Viviani, i tre appuntamenti della prossima settimana

Gigliola De Feo è la protagonista di “Dialoghi col Vulcano”, un testo tratto liberamente dal romanzo omonimo di Ersilia Saffiotti. Adattato per il teatro e diretto da Riccardo Citro, lo spettacolo sarà in scena al Trianon Viviani venerdì 16 febbraio, alle 21. L’autrice – e con lei, la protagonista – mostra, senza schermi, le sue storie di donna alla ricerca di sé, l’incontro con gli altri, soprattutto con gli ultimi, il rapporto con la spiritualità e con il suo angelo custode, scugnizzo come lei. Sono storie di napoletanità che si dipanano in un intenso dialogo verbale con il Vesuvio, radice di vita e amico generoso che capisce anche quando non gli arrivano parole e spiegazioni. Spiega De Feo: «Ognuno di noi, ogni spettatore può trovare in questo spettacolo qualcosa di sé e del suo rapporto con la madre terra, anche chi non è napoletano, perché nell’opera si va oltre il dato materiale, immediato, della nascita». «La napoletanità, il rapporto con essa, spesso faticoso ma certamente a volte anche salvifico – prosegue l’attrice –, è un tratto che può appartenere anche a chi non nasce all’ombra del Vesuvio e il nostro spettacolo, in fondo, dice esattamente questo: bisogna trovare la propria chiave, la propria identità, e poi andare, con speranza, coltivando il coraggio di vivere e riconoscendo finalmente se stessi». In scena con De Feo lo stesso Riccardo Citro e Maria Teresa Iannone. I costumi e le scene sono firmati da Luigi Spezzacatene, le musiche da Daniele De Santo, con il disegno luci di Ennio De Gregorio. L’assistente alla regia è Jole Mariniello, il tecnico del suono Francesco Cerqua. La canzone “Vesuvio” è cantata dalle EbbaneSis. Gli acquerelli sono di Gaetano Gravina. Dialoghi col Vulcano è prodotto dalla Falegnameria dell’Attore e da Ersilia Saffiotti, che cura anche l’organizzazione generale.