Caracciolo Gold Run 2022: torna la competizione agonistica sul lungomare di Napoli.

Grande ritorno per la gara podistica Caracciolo Gold Run, che dopo lo stop forzato di 2 anni a causa della pandemia, torna con la ventesima edizione dell’evento sportivo più affascinante per gli appassionati della corsa.

L’A.S.D. Napoli Sport Events, in collaborazione con la Fondazione Telethon ed il patrocinio della FIDAL Campania, del Comune di Napoli, del MIUR, del CONI indice ed organizza il 4 e 5 giugno 2022 un evento sportivo unico nel suo genere, che prevede la contemporaneità di 2 manifestazioni podistiche conosciutissime e che da anni si svolgono nella città di Napoli: la 20° Caracciolo Gold Run (organizzata dalla NAPOLI SPORT EVENTS) gara agonistica FIDAL per Assoluti e Master, quest’anno sulla distanza di 10 km e la 9° Walk of Life (organizzata dalla Fondazione TELETHON), gara NON agonistica di 3 km.

Un nuovo percorso di 10 km permetterà di vivere Napoli in tutta la sua bellezza, tra luoghi, monumenti, strade e piazze che hanno fatto la storia della città. Il lungomare Caracciolo, tra i più belli d’Italia resterà sempre parte del percorso, accogliendo il passaggio degli atleti con le sue splendide piazze.

Nella giornata invece di sabato si svolgeranno all’interno del Villaggio allestito nella splendida piazza cuore pulsante della città, una serie di diverse iniziative collaterali che saranno a supporto di tutto l’evento.

Info e iscrizioni: www.caracciologoldrun.com

IL PROGRAMMA

Sabato

10.00 Apertura villaggio con fanfara X° regimento Carabinieri “Campania”

10.30/13 visite senologiche per la lotta al tumore al seno a cura dell’Associazione Underforty Women Breast Care

11.00 Ginnastica posturale i tecnici sono Ornella Fiorillo DT posturale e promoter del progetto Posturalmente di APD IL FALCO con la collaboratrice Letizia Carluccio

h. 15/19 incontro con il legend di Sport e Salute Patrizio Oliva

16.00 Esibizione nucleo Carabinieri Cinofili con cani antidroga e antiesplosivo

16.30 Intervento di Flamenco tratti dallo spettacolo el ruido de la historia coreografie di Manuela Iannelli e Antonio Campaiola. Danzano Manuela Iannelli e Antonio Campaiola

17.00 Esibizione judo, karate, ginnastica artistica, scherma medievale con la Compagnia la Rosa e la Spada.

18.30/19.30 musica dal vivo a cura del cantautore Pietro Esposito

Domenica

8.30 Warmup

9.00 Partenza gare

10.45 Premiazioni VINCITORI e premiazioni per tutti i partecipanti con le medaglie create dall’artista ed ex atleta e vincitore della Caracciolo Gold Run Ivano Felaco

12.30 chiusura attività